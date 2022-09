Valorant Mobile का लॉन्च आया करीब, प्राइवेट बीटा टेस्टिंग हुई शुरू

Valorant Mobile का इंतजार गेमिंग कम्यूनिटी लंबे वक्त से कर रही है। अब लग रहा है कि शायद यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। Riot Games ने इस फर्स्ट पर्सन मोबाइल शूटर गेम की प्राइवेट बीटा टेस्टिंग शुरू कर दी है। खबर के मुताबिक, इस गेम का पेज गूगल प्ले स्टोर पर लाइव हो गया है। मगर हमारे चेक करने पर यह गेम नजर नहीं आया। मुमकिन है कि यह चुनिंदा रीजन में ही ऐक्टिव हुआ है। रिपोर्ट का कहना है कि Riot Games ने Valorant Mobile की टेस्टिंग के लिए कुछ चुनिंदा प्लेयर्स को सेलेक्ट किया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Fortnite में आ सकती है League of legends: Arcane की Mel, जानें डिटेल

Valorant Mobile प्राइवेट बीटा टेस्ट हुए शुरू

Valorant Mobile अपने कंसोल वर्जन की तरह एक AAA टाइटल होगा, जो Call of Duty Mobile और Apex Legends Mobile जैसे गेम्स को कड़ी टक्कर देगा। यह गेम लंबे वक्त से डेवलपमेंट फेज में है। अब इसके प्राइवेट बीटा टेस्ट लाइव हो गए हैं। ट्विटर यूजर @ValorantMNews ने बताया कि यह गेम अब गूगल प्ले स्टोर पर लाइव हो गया है और इसका टेस्ट NDA के तहत किया जा रहा है।

टिप्सटर ने इस गेम की लिस्टिंग का गूगल प्ले लिंक भी शेयर किया है। मगर भारत में इस लिंक पर मौजूद गेम नजर नहीं आ रहा है। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

Valorant Mobile is on Google Play, being tested under NDA! 👀 Link: https://t.co/KuPTlVedsN Note: You need parental controls to be enabled at PEGI 7 to see it. pic.twitter.com/Y06IlHQHfo — Valorant Mobile News (@ValorantMNews) September 18, 2022

टिप्सटर @LeakersOnDuty ने भी Valorant Mobile के प्राइवेट बीटा टेस्टिंग के बारे में जानकारी दी है। इसके मुताबिक, यह सिर्फ चुनिंदा प्लेयर्स के लिए मौजूद है। गेम की लिस्टिंग पर इस टेस्टिंग के लिए साइन-अप करने का कोई ऑप्शन नहीं है और न ही इसके बारे में जानकारी है।

No info on how to sign up. Credits to @AnakinJuegos. Go follow him for more ValorantM news. pic.twitter.com/h05u6tEtTk — Leakers On Duty (@LeakersOnDuty) September 18, 2022

Valorant Mobile गेम को Riot Games ने पिछले साल अनाउंस किया था। गेम के ऐलान के बाद इसका चाइनीज बीटा टेस्ट शुरू हुआ था और इसी दौरान इसकी कुछ गेम फुटेज भी देखने को मिली थी। इसके बाद मोबाइल वर्जन का पूरा गेम-प्ले एक्सपीरियंस लीक हो गया था, जिसमें हमें कंसोल लेवल का गेम देखने को मिला था।

Valorant Mobile के साथ-साथ मोबाइल गेमिंग स्पेस और भी बड़े-बड़े नाम एंट्री ले रहे हैं, जिनमें हाल ही में अनाउंस हुआ Call of Duty Warzone Mobile और Rainbow Six Mobile भी शामिल हैं। Warzone Mobile गेम Activision के नए COD Warzone 2 का मोबाइल वर्जन होगा जबकि Rainbow Six Mobile गेम Tom Clancy’s Rainbow Six Seige का मोबाइल वर्जन होगा।