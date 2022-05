फोन पर पहली बार आ रहा वॉरक्राफ्ट गेम, 3 मई को उठेगा पर्दा

Warcraft Mobile: वॉरक्राफ्ट सीरीज PC और कंसोल से निकलकर मोबाइल डिवाइस में एंट्री ले रहा है। Blizzard Entertainment ने इस गेम की मौजूदगी के बारे में जानकारी देते हुए इसके रिवील की डेट अनाउन्स की है। गेमिंग कंपनी ने बताया कि Warcraft Mobile से पर्दा 3 मई 2022 को उठाया जाएगा। Also Read - Diablo Immortal की रिलीज डेट हुई अनाउंस, मोबाइल के साथ PC पर भी होगा लॉन्च

गेम का रिवील 10 am (PT, Pacific Time) पर होगा। भारतीय समय अनुसार यह रात 10:30 pm बजे होगा। जिन्हें यह गेम रिवील देखनी है वो इसी समय पर reveal.blizzard.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहां आपको एक एम्बेड किया हुआ वीडियो नजर आ जाएगा।

Join us for the reveal of a new mobile game set in the #Warcraft Universe.

📆 May 3rd

🕙 10am PT

🌐 https://t.co/hb3oiYHQrm pic.twitter.com/Tr8zIQmIHp

— World of Warcraft (@Warcraft) April 28, 2022