PUBG Mobile और इसके लाइट वर्जन को सरकार ने सुरक्षा कारणों से बैन कर दिया है। लेकिन पबजी का पीएस 4, एक्सबॉक्स और पीसी वर्जन बैन नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि सरकार ने पबजी मोबाइल और लाइट को बैन किया तो पबजी को बैन क्यों नहीं किया है। दरअसल, 2 सितंबर को सरकार ने जिन 118 एप्स पर बैन लगाया है वह एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध थे। इसलिए गेम का पीसी या कंसोल वर्जन बैन नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर इस बैन को चाइना से जोड़ा जा रहा है। हालांकि सरकार ने बैन किए गए एप्स को चाइनीज नहीं कहा है।

चूंकि लिस्ट में शामिल ज्यादातर एप्स चाइनीज हैं इसलिए इसे सरकारी की चाइना के खिलाफ उठाया गया कदम बताया जा रहा है। Ministry of Electronics and Information Technology ने अपने बयान में कहा, 'प्रतिबंधित किए गए मोबाइल ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और शांति-व्यवस्था के लिए खतरा थे। सरकार के इस कदम से करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स का डेटा सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि पबजी मोबाइल ऐसा कौन सा डेटा इस्तेमाल कर रहा था, जिसके कारण उसे बैन किया गया है।'

PUBG का चाइनीज कनेक्शन

बात अब पबजी मोबाइल (PUBG Mobile) की करते हैं। दरअसल, पबजी मोबाइल से पहले पबजी का कंसोल और पीसी वर्जन ही बाजार में आया था। PlayerUnknown's BattleGrounds यानी पबजी को ब्रेंडन ग्रीन की क्रिएट किया है। इसका गेम को पबजी कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, जो साउथ कोरियन कंपनी ब्लूहोल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। पबजी की एंट्री साल 2017 में हुई और एंट्री करते ही यह रॉयल बैटल गेम बाजार में छा गया। उस वक्त तक यह गेम सिर्फ PS4, X-box और कंप्यूटर तक सीमित था।

लेकिन जब यह गेम चीन पहुंचा तो इसे वहां बैन का सामना करना पड़ा। ड्रैगन ने अपनी चाल चली और गेम को खून खराबे से भरा बताकर इसे बैन करने की बात कही। जिसके बाद चाइनीज कंपनी टेनसेंट होल्डिंग्स की इस मामले में एंट्री होती है। यह कंपनी भी एप्स और गेम से जुड़े सर्विस प्रदान करती है। चीन में पबजी को बैन से बचाने के लिए सरकार ने ब्लूहोल को टेनसेंट के साथ मिलकर गेम को चाइना के लिए रिडिजाइन करने की बात कही और गेम बैन से बच गया।

चीनी कंपनी की हुई एंट्री

टेनसेंट होल्डिंग्स की कंपनी टेनसेंट गेम्स ने साउथ कोरियन कंपनी ब्लूहोल के साथ मिलकर चीन में इस गेम को रिडिजाइन किया। साथ ही टेनसेंट गेम्स ने पबजी कॉर्बोरेशन में 11 फीसदी की हिस्सेदारी भी खरीद ली। इसके साथ ही कंपनी ने चीनी गेम के अतिरिक्त पबजी कॉर्पोरेशन से पबजी मोबाइल गेम बनाने का लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया। साल 2018 में पबजी मोबइल गेम की एंट्री होती है जो अगले दो सालों में दुनियाभर में बड़ी संख्या में यूजर्स बना लेता है।

गेम की पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए और कंपनी ने इसका लाइट वर्जन भी लॉन्च किया, जो टेनसेंट गेम्स द्वारा ही विकसित किया गया। चूंकि पबजी मोबाइल को चलाने के लिए भारी भरकम स्पेसिफिकेशन्स वाले फोन की आवश्यकता होती थी, इसलिए कंपनी ने इसका लाइट वर्जन पेश किया। जो अपेक्षाकृत कमजोर स्पेसिफिकेशन्स वाले फोन में भी चल जाता है। इस प्रकार से पबजी के पीएस4, एक्स-बॉक्स और कंप्यूटर गेम तो साउथ कोरियन है। लेकिन इसका मोबाइल वर्जन और लाइट वर्जन चीनी कंपनी टेनसेंट द्वारा विकसित किया गया था।