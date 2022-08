Ubisoft ने एक नया बैटल रोयाल मोबाइल गेम Wild Arena Survivors लॉन्च किया है। इस गेम की बीटा टेस्टिंग जुलाई में पूरी हो गई थी और अब यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर लाइव हो गया है। Also Read - BGMI की कमी पूरी करने आ रहा Rainbow Six Mobile, ऐसे करें प्री-रजिस्टर

इस गेम में 40 प्लेयर्स एक साथ खेलेंगे। मैच का फैसला 10 मिनट के खेल में होगा। यहां पर फ्री फायर मैक्स और एपेक्स लेजेंड मोबाइल की तरह खास कैरेक्टर भी मिलेंगे। आइए Wild Arena Survivors के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - The Division: Resurgence का गेमप्ले वीडियो हुआ लॉन्च, मिलेगा शूटर RPG एक्सपीरियंस

Wild Arena Survivors शूटर टाइटल नहीं है, लेकिन यह एक बैटल रोयाल गेम है, जहां पर हार-जीत का फैसला लड़ाई के बाद ही होगा। प्लेयर्स के पास अलग-अलग तरह के वेपन होंगे। इन वेपन को आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। Also Read - Skull and Bones की रिलीज डेट का खुलासा, समुद्री लुटेरे बनकर खेलना होगा गेम

Ubisoft ने बताया है कि Wild Arena Survivors में 13 यूनीक सर्वाइवर मिलेंगे। हर सर्वाइवर का प्ले स्टाइल अलग होगा। इनकी अलग-अलग बैकस्टोरी भी होगी। इन कैरेक्टर्स के पर्क्स भी होंगे, जो इन्हें एक दूसरे पर एडवांटेज देंगे। इन सर्वाइवर्स की अलग-अलग स्किल भी होंगी।

🔥 Ubisoft Paris is proud to announce its newest release: Wild Arena Survivors! Join Sidina and get wild with us!

Play for free today on Android and iOS:

👉https://t.co/oVwQuDcxvs pic.twitter.com/sV2q6ivSEM

— Wild Arena Survivors (@WA_Survivors) August 30, 2022