Wordle Hint/Answer for Today 16 June 2022: आज के शब्द ऐसा कपड़ा है, जिसे हम अक्सर किचन में यूज करते हैं

Wordle Hint/Answer for Today 16 June 2022: Wordle पजल गेम को Reddit के पूर्व इंजीनियर Josh Wardle ने क्रिएट किया था। जोश वार्डल को पजल (Puzzle) यानी शब्दों की पहेलियों से बहुत लगाव था। ऑनलाइन खेले जाने वाले इस पजल गेम में हर रोज एक नया वर्ड यानी शब्द बताना होता है, जो 5 लेटर से बना होता है। इसे सुलझाने के लिए प्लेयर्स को 6 अटैम्प्टस मिलते हैं यानी आपको 6 बार वर्ड गेस करके सही शब्द क्रिएट करने का मौका मिलता है।

हम आपके लिए हर दिन नए शब्द का हिंट लेकर आते हैं, जिसकी मदद से आप इसे आसानी से सॉल्व (Solve) कर सकेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस गेम को खेलते कैसे हैं, फिर हम आपको आज के शब्द (Wordle Hint) के बारे में बताएंगे।

Wordle कैसे खेलें?

इस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले आपको nytimes.com/games/wordle/index.html पर जाना होगा।

यहां आपको 5 लेटर वाले शब्द को गेस करने का ऑप्शन मिलेगा।

गेस किए लेटर्स को टाइप करने के बाद Enter प्रेस करें।

इसके बाद आपके द्वारा टाइप किए लेटर्स पीले, हरे या काले रंग में बदल जाएंगे।

काले रंग का मतलब है कि वह अल्फाबेट आज के शब्द में मौजूद नहीं है।

पीले रंग का मतलब है कि वह अल्फाबेट आज के शब्द में मौजूद है, लेकिन उसकी जगह गलत है।

हरे रंग का मतलब है कि अल्फाबेट शब्द में मौजूद भी है और सही जगह पर भी है।

Wordle Hint/Answer for Today 16 June

– आज का वर्डल एक Noun है, जिसका मतलब है कपड़ों के ऊपर पहना जाने वाला एक ढीला वस्‍त्र।

– आज के Wordle में दो Vowel (A,I,E,O,U) दिए गए हैं।

– शब्द में हर वॉवेल (Vowel) एक बार ही यूज हुआ है, यानी एक लेटर का केवल एक ही बार यूज किया गया है।

– वर्डल का पहला लेटर ‘A’ है।

– वर्डल का आखिरी लेटर 'N' है।

Wordle (15 June) का Answer

कल यानी 15 जून के Wordle का उत्तर है- PRIMO, इसका मतलब होता है पहले आने वाला या आगे रहने वाला। हम कल फिर आपके लिए इस लोकप्रिय शब्दों की पहेली वाले गेम का उत्तर या हिंट लेकर आएंगे।