शाओमी ने लॉन्च किया डिवाइस track repair status

शाओमी केवल एक अच्छी फोन निर्माता कंपनी ही नहीं, ​बल्कि बिक्री के बाद वास्तव में उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सुविधा प्रदान कराती है। अपनी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए शाओमी ने भारत में ​पिक मी ​सर्विस शुरू की थी। जहां कंपनी का कोई व्यक्ति आपके द्वारा की गई शिकायत के बाद आपका डिवाइस घर से ही पिक करता है। वहीं अब इसमें एक नए टूल track repair status को शामिल किया है। Also Read - Xiaomi 12X के लॉन्च से पहले लीक हुए स्पेसिफिकेशन्स और कीमत, इन शानदार फीचर्स से लैस होगा फोन

आमतौर पर आप जिस तरह अपने डिलीवरी एप्लिकेशन या ईकॉमर्स साइट पर किसी आॅर्डर को ट्रैक करते हैं, उसी तरह अब mi.com पर अपने डिवाइस के रिपेयरिंग स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं। जबकि पहले आपको रिपेयर के डिवाइस देने के बाद उसका स्टेटस जानने के लिए स​र्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ते थे। किंतु अब ऐसा नहीं होगा, अब आप सर्विस आॅर्डर स्टेटस से यह जान सकते हैं आपके डिवाइस की रिपेयरिंग में कितना समय है। Also Read - 5G सपोर्ट, 64MP कैमरा और Snapdragon 778G SoC के साथ लॉन्च हुआ Xiaomi 11 Youth Vitality Edition, जानें खास बातें

इसके लिए आपको mi.com द्वारा किए गए वेबपेज पर जाना होगा जो कि mi.com वेबसाइट पर मौजूद है। वहां आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी। जिनमें contact/order/service/IMEI/Sn no शामिल है। इसके बाद आपको अपने ​रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को वेबसाइट पर डालें और सब्मिट करें। इसके बाद आपके डिवाइस की पूरी जानकारी सामने डिसप्ले होगी।

स्टेटयस ट्रैक होने के बाद आपके सामने सर्विस स्टेटस में कुछ टर्म्स आएंगे, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके डिवाइस की रिपेयरिंग कहां तक पहुंची है।

Under inspection – Your device is being checked

Work in progress – Your device is getting repaired

Ready for delivery – Your device is repaired and is ready to be delivered

Delivered – You have accepted the delivery of your device

Cancelled – Your service order is cancelled