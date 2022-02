5.7-इंच डिसप्ले के साथ लीक हुआ Vivo Y75 का इमेज, स्पेसिफिकेन और रिलीज डेट

Vivo ब्रांडेड स्मार्टफोन के दो अनअनाउंसड फोन Vivo Y75 और Vivo Y66 को हाल ही में चीन में प्री-रिलीज सर्टिफिकेशन के लिए TENAA वेबसाइट पर देखा गया है। वहीं, अभी तक Vivo की तरफ से आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आई है। जबकि, कुछ प्रेस रेंडर और डिवाइस के स्पेसिफिकेशन अब सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है, जिससे हमें डिजाइन के बारे में पता चल रहा है। Also Read - Vivo T1 5G First Sale on Flipkart: 50MP कैमरे और 5000mAh बैटरी वाले वीवो के सस्ते फोन की पहली सेल आज, मिल रहे धांसू ऑफर

gizchina की रिपोर्ट के अनुसार, लीक में स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में जो भी जानकारी आई है, वह TENAA पर लिस्ट किए गए डिजाइन से अनुरूप है। डिवाइस में सिंगल रियर कैमरा दिया जा सकता है। साथ ही फोने के बैक में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जा सकता है। साथ ही स्मार्टफोन को 18: 9 बेजल-लैस डिसप्ले के साथ पेश किया जा सकता है।

स्पेसिफिकेशन के लिए लेटेस्ट लीक ने पुष्टि की है, जो TENAA द्वारा पता चला था। माना जा रहा है कि डिवाइस में 5.7-इंच का (1440 x 720 पिक्सल) डिसप्ले दिया जा सकता है। साथ ही इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक MT6763 चिपसेट दिया जा सकता है। डिवाइस में 4जीबी रैम के साथ 32जीबी इंटरनल स्टोरेज के लिए दिया जा सकता है।

लीक में पुष्टि की है कि Vivo Y75 वास्तव में एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा, जो सेल्फी लवर्स को ध्यान में रख कर बनाया गया है। माना जा रहा है कि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस स्मार्टफोन में 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। वहीं, फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन में 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया जा सकता है।

यह डिवाइस 149.3 × 72.8 × 7.98mm और 139 ग्राम हो सकता है। Vivo Y75 एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर आधारित हो सकता है। पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 2,900एमएएच की बैटरी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि यह स्मार्टफोन 30 नवंबर से उपलब्ध होगा, जिसकी कीमत 998 युआन हो सकती है।