6000mAh बैटरी, 4 कैमरा वाले Realme Narzo 20 फोन की सेल आज 12 बजे Flipkart पर, Xiaomi को टक्कर

Realme Narzo 20 आज यानी 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे Flipkart और Realme.com पर फ्लैश सेल में बिक्री के लिए आएगा। कंपनी ने पहली सेल में इस फोन की 1 लाख 30 हजार बेच दी थी। इस फोन को दोपहर 12 बजे खरीदा जा सकता है। इस फोन की यूएसपी कम कीमत में अट्रैक्टिव फीचर्स हैं। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा के साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन में 6000 mAh लीथियम आयन बैटरी है। हम आपको यहां फोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेल ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Realme C12 की सेल कल 2 बजे Flipkart पर, 6000mAh बैटरी, 4 कैमरा फोन Rs 1000 EMI में खरीदें

