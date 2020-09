8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 5 कैमरा, 4500mAh बैटरी वाले Realme 7 Pro की सेल आज 12 बजे Flipkart पर, Rs 2445 EMI पर खरीदें

Realme 7 Pro आज 28 सितंबर को दोपहर 12 बजे Realme.com और Flipkart पर फ्लैश सेल में बिक्री के लिए आएगा। सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। फोन के बैक में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है। इसके अलावा फोन में 4500mAh की बैटरी दी गई है। हम आपको यहां फोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेल ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं। मार्केट में इस फोन की टक्कर Xiaomi, Samsung जैसे ब्रांड्स से होगी। इस फोन को नो कॉस्ट EMI में भी खरीदा जा सकता है। Also Read - Rs 1000 EMI पर खरीदें 6000mAh बैटरी, 4 कैमरे वाला Realme C12, Flipkart पर कल सेल दोपहर 2 बजे

Flaunting a 65W SuperDART Charge, Sony 64MP Quad Camera and a 16.3cm (6.4”) FHD+ Super AMOLED Fullscreen, the #realme7Pro is meant for you to #CaptureSharperChargeFastest. Also Read - Realme ने टीज किया दुनिया का पहला SLED 4K स्मार्ट टीवी, जल्द होगा लॉन्च

