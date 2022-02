2018 में 6 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है Alcatel, सामने आया लीक रेंडर

मशहूर लीस्टर Evan Blass के द्वारा समय समय पर कई ट्विट करके अलग अलग स्मार्टफोंस के बारे में जानकारी देने के लिए जाने जाते हैं, इनके द्वारा किये गए ट्विट कम बार ही गलत होते हैं, और ज्यादातर यह सही साबित होते हैं। आपको बता दें कि 2018 में आने वाले Alcatel मोबाइल्स के बारे में भी इन्होने कुछ जाकारी दी है, इवान ने कुछ ट्विट करके इस बारे में जानकारी दी है कि आने वाले समय में यानी 2018 में यह स्मार्टफोन निर्माता कंपनी अपने 6 नए स्मार्टफोंस को पेश करेगी। Also Read - Alcatel Joy Tab 2 आकर्षक कीमत पर हुआ लॉन्च, जानिए स्पेसिफिकेशन्स

आपको बता दें कि इन स्मार्टफोंस में Alcatel 1X स्मार्टफोन एक लो-एंड स्मार्टफोन होगा, इसके अलावा Alcatel 3 स्मार्टफोन में आपको एक रियर फेसिंग फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, ऐसा भी सामने आया है कि इसमें कवर बैक होगी और स्पीकर्स को फोन के पीछे जगह मिलेगी। इसे भी देखें: Samsung Galaxy A7 (2018) की समय से पहले ही हुई पुष्टि, सपोर्ट पेज से सामने आई जानकारी Also Read - Alcatel और ZTE जल्द Spreadtrum SC9863A चिपसेट के साथ लॉन्च करेंगे स्मार्टफोन

