सावधान! फर्जी Redmi 10T 5G स्मार्टफोन हुआ Amazon.in पर लिस्ट

के सब ब्रांड रेडमी ने पिछले साल सीरीज में कई स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। Redmi 9 सीरीज के बाद कंपनी के अगले मिड रेंज Redmi 10 सीरीज के बारे में पिछले कई दिनों से लीक्स सामने आ रहे हैं। हाल ही में 10 Pro का लीक सामने आया है। इस स्मार्टफोन को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। फोन को BIS सर्टिफिकेशन मिला है। इन लीक्स और सर्टिफिकेशन लिस्टिंग से हट कर Redmi 10T को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है।

Amazon लिस्टिंग में फोन का डिजाइन, कलर ऑप्शन, कैमरा, बैटरी, कीमत समेत सभी जानकारियां दी गई है। आपको बता दें कि Amazon.in पर Redmi 10T 5G के नाम से फर्जी लिस्टिंग की गई है। इस फोन को Xiaomi के आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट नहीं किया गया है। की लीड स्नेहा टेनवाला ने ट्वीट करके बताया कि Amazon लिस्टिंग में आया यह प्रोडक्ट फर्जी है। आप हमारी आधिकारिक वेसाइट पर उपलब्ध प्रोडक्ट्स को ही सही मानें।

📢 FAKE ALERT ❌

Apparently there is a Redmi10T – this is news to us at #Redmi as well😂

Jokes apart – please do check for all official products listed on https://t.co/jUJ8d1iHy5 before you purchase 🙏#Xiaomi pic.twitter.com/eq5xF3Bjjj

— Sneha Tainwala (@SnehaTainwala) January 8, 2021