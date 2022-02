एप्पल iOS 11 अब तक 52% प्रतिशत डिवाइस में हुआ अपडेट

एप्पल ने सितंबर में अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 11 को पेश किया था। इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को आए हुए 2 महीने के आस-पास का समय हो गया है, जिसके बाद अब एप्पल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 6 नवंबर तक के डाटा कलेक्ट किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार iOS 11 ऑफिशियली रोलआउट होने के बाद 50 प्रतिशत डिवाइस पर उपलब्ध है। अगर इसकी तुलना पिछले साल के iOS 10 से करें तो यह थोड़ा कम है। पिछले साल इसी समय iOS 10 का उपयोग 60 प्रतिशत डिवाइस पर किया जा रहा था। Also Read - Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, iOS 15.4 में फेस मास्क लगाकर भी iPhone कर सकेंगे अनलॉक

पिछले महीने analytics company Mixpanel के अनुसार iOS 11 का मार्केट शेयर 47% रहा। जिसकी तुलना iOS 10 से की गई तो इसका मार्केट शेयर 46% था। इस तरह की उपलब्धि तेजी से हासिल करना काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन दिलचस्प है कि iOS 11 को डाउनलोड करने की दर पिछले iOS 10 की तुलना में धीमी रही है। पिछले साल ios 10 ने iOS 9 को महज दो हफ्तों के अंदर पछाड़ दिया था। वहीं, दो हफ्तों में देखें तो iOS 11 सिर्फ 38.5% डिवाइस पर डाउनलोड किया गया था। अगर बात करें iOS 9 की तो अभी भी यह 6.7% डिवाइस पर उपलब्ध है। इसे भी देखें: क्या आप जानते हैं Micro USB और USB Type C में क्या अंतर होता है? Also Read - Apple और Samsung 2022 में बना सकते हैं 37 हजार करोड़ रुपये के स्मार्टफोन, PLI स्कीम के तहत होगा काम

एप्पल ने सितंबर में अपने iOS 11 के स्टेबल वर्जन को कुछ कम्पेटिबल डिवाइसों के लिए रोल आउट किया था। आपको बता दें कि यह नया ऑपरेटिंग सिस्टम भारत के यूजर्स के लिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। iOS 11 में ऑगमेंटेड रियलिटी, फोटो और कैमरा एप जैसे नए फीचर्स दिए गए थे। वहीं, iOS 11 में Siri कुछ ज्यादा ही नेचुरल तौर पर उभर कर सामने आया है। इसे भी देखें: भारत में लॉन्च हुआ पैनासोनिक Eluga I5, कीमत 8,990 रुपए

आपको बता दें कि एप्पल ने एक दिन पहले ही एप्पल पे कैश बीटा के साथ iMessage में सीधे पर्सन-टू-पर्सन पेमेंट को लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम iOS 11.2 बीटा 2 पर सार्वजनिक बीटा वर्जन में पेश तिा गया है और आसानी से यूजर्स iOS पब्लिक बीटा प्रोग्राम का इस्तेमाल करने के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे भी देखें: इन टॉप 5 स्मार्टफोन की कीमत 1,500 रुपए से भी कम

