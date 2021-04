iPhone 12 5G बना दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, Apple का टॉप-10 में दबदबा

Top 10 Best Selling Smartphones in the World: पिछले साल की पहली छमाही में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन था। हालांकि, साल के दूसरी छमाही में भी iPhone 11 सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बना रहा। जनवरी 2021 में ग्लोबली सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन की लिस्ट जारी की है, जिसमें Apple ने बाजी मारी है। ऐसा लग रहा है कि Apple का दबदबा इस साल भी कायम रहेगा। ताजा टॉप-10 लिस्ट में भी Apple के कई शामिल हैं। Also Read - Xiaomi ने लॉन्च किया Mi AI Smart Speaker 2, Amazon Echo को मिलेगी चुनौती

रिपोर्ट के मुताबिक, Apple की कुल बिक्री का 71 प्रतिशत iPhone 12, और से है। इन तीनों फोन ने शुरू के तीन स्थान पर कब्जा किया है। ऐसा मानना है कि Apple के डिवाइस की डिमांड दुनियाभर में है, जिसकी वजह से इन तीनों फोन को ग्लोबली सबसे ज्यादा खरीदा गया है।

iPhone 11 का जलवा अभी भी बरकरार

वहीं, चौथे स्थान पर भी Apple का एक और फोन iPhone 11 काबिज है। यूजर्स के बीच में इस फोन की डिमांड आज भी है और इसे एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस के तौर पर देख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, Apple की कुल बिक्री का एक तिहाई अमेरिका से आता है।

Apple के दो और डिवाइसेज टॉप-10 लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें iPhone 12 Mini और शामिल हैं। इस तरह से 10 में से 6 डिवाइस के साथ Apple का दबदबा एक बार फिर से दिख रहा है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, Apple साल की दूसरी तिमाही के बाद अपने iPhone 12 Mini का प्रोडक्शन बंद कर देगा।

Samsung और Xiaomi के दो फोन हैं लिस्ट में

ग्लोबली सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 स्मार्टफोन में से पांचवां और छठा स्थान Xiaomi के और को मिला है। इसके अलावा Samsung के A21s और को सातवां और नौवां स्थान मिला है। दक्षिण कोरियाई स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारतीय बाजार में इन दोनों फोन की कीमत में कटौती की है। इस साल कई 5G फोन लॉन्च होने वाले हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में टॉप-10 लिस्ट में और भी 5G फोन शामिल हो सकते हैं।