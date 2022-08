Apple iPhone 14 होगा खास, एक साथ आएंगे Made-in-China और Made-in-India आईफोन

एप्पल इस साल सितंबर में iPhone 14 सीरीज पेश करने वाली है। खबरों के मुताबिक, इस बार लाइनअप में मिनी मॉडल नहीं होगा। इसकी जगह पर 6.1-इंच स्क्रीन वाला स्टैन्डर्ड iPhone 14 होगा और एक बड़ी स्क्रीन (6.7-इंच) वाला iPhone 14 Max स्मार्टफोन होगा। सीरीज में iPhone Pro का भी एक 6.1-इंच स्क्रीन वाला स्टैन्डर्ड मॉडल और एक बड़ी स्क्रीन (6.7-इंच) वाला iPhone 14 Pro Max होगा। Also Read - iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max के लिए ढीली करनी होगी जेब, लीक हुई कीमत

एप्पल लंबे वक्त से भारत में आईफोन बना रहा है, लेकिन नए मॉडल का प्रोडक्शन हमेशा देरी से शुरू होता है। कंपनी सबसे पहले चीन में अपने नए iPhone बनाना शुरू करती है। मगर इस बार यह बदल सकता है। जाने माने ऐनलिस्ट Ming-Chi Kuo का कहना है कि कंपनी इस बार iPhone 14 के लिए Made-in-China मॉडल के साथ-साथ Made-in-India मॉडल का भी प्रोडक्शन शुरू करेगी। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - 12MP + 12MP कैमरा, A15 Bionic चिप और 512GB तक स्टोरेज वाले Apple iPhone 13 को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart Sale में मिल रहा जबरदस्त Discount

Ming-Chi Kuo ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि इनका लेटेस्ट सर्वे यह इशारा करता है कि इस साल के दूसरे हाफ में Foxconn की भारत में मौजूद आईफोन प्रोडक्शन साइट 6.1-इंच स्क्रीन वाले नए iPhone 14 को लगभग चीन के साथ ही शिप करेगी। ऐसा पहली बार होगा, क्योंकि अब तक भारत लेटेस्ट आईफोन को शिप करने में एक क्वार्टर या इससे भी ज्यादा पीछे होता था। Also Read - iPhone 14 की कीमत से लेकर डिजाइन तक सबकुछ लीक, सितंबर में होगा लॉन्च?

My latest survey indicates Foxconn’s iPhone production site in India will ship the new 6.1″ iPhone 14 almost simultaneously with China for the first time in 2H22 (India being one quarter or more behind in the past).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 5, 2022