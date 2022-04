Apple iPhone 14 series को साल की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, एप्पल के इस अपकमिंग आईफोन सीरीज के बारे में कई लीक्स सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों फोन के बैक पैनल की डिटेल्स लीक हुई थी। अब अपकमिंग iPhone 14 Series का CAD रेंडर सामने आया है, जिससे फोन के डिजाइन की जानकारी मिलती है। Also Read - iPhone के ये Secret Codes हैं कमाल के, सेटिंग्स में गए बिना कर सकते हैं कई काम

एप्पल आईफोन 14 सीरीज में मौजूदा मॉडल के मुकाबले कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फोन के डिस्प्ले से लेकर RAM, बैटरी, चार्जिंग पोर्ट समेत कैमरे फीचर्स में भी बदलाव हो सकता है। Ice Universe द्वारा इस सीरीज के iPhone 14 Pro मॉडल का रेंडर शेयर किया गया है, जिसमें फोन के डिस्प्ले पैनल का पता चलता है। Also Read - iPhone 14 में मिलेगा चाइनीज डिस्प्ले! Apple की चीनी कंपनी BOE के साथ हुई डील

Apple iPhone 14 Pro के लीक हुए CAD रेंडर में नॉच फीचर नहीं देखने को मिला है। इससे यह पता चलता है कि एप्पल की यह सीरीज बिना नॉच वाले डिस्प्ले के साथ आएगी। इसमें डुअल पंच-होल डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें एक रेगुलर पंच-होल और एक बिन या पिल शेप डिजाइन वाला होल होगा।

वहीं, पिछले महीने आई MacRumours की रिपोर्ट में के एनालिस्ट जेफ पू (Jeff Pu) की रिसर्च के मुताबिक, iPhone 14 लाइन-अप में एक नई 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलेगी। इस अपकमिंग सीरीज में प्रो मोशन (ProMotion) डिस्प्ले दिया जाएगा। अपकमिंग आईफोन सीरीज में OLED डिस्प्ले पैनल दिए जा सकते हैं।

The new iPhone 14 Pro model will look like this, I personally like it pic.twitter.com/jptub4K7qp

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 25, 2022