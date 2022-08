Apple iPhone 14 Pro मॉडल्स में मिल सकती है 30W फास्ट चार्जिंग, जानें डिटेल

Apple ने अनाउंस किया है कि यह 7 सितंबर 2022 को लॉन्च इवेंट होस्ट कर रहा है। इस इवेंट पर कंपनी iPhone 14 लाइनअप के साथ Apple Watch Series 8 पेश कर सकती है। Also Read - iPhone Sale: Apple iPhone 11 से iPhone 13 तक, Flipkart की बम्पर सेल में सब हुआ सस्ता, जानें Discount

नई आईफोन सीरीज के लॉन्च से पहले ही इसके बारे में लगभग हर तरह की जानकारी लीक हो चुकी है। अब एक नई खबर Apple iPhone 14 Pro मॉडल्स की चार्जिंग स्पीड के बारे में जानकारी दे रही है। इसके मुताबिक, iPhone 14 Pro और Pro Max में 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Apple धीरे-धीरे आईफोन के लिए चार्जिंग स्पीड को बढ़ा रहा है। iPhone 11 लाइनअप में 18W फास्ट चार्जिंग मौजूद है, जो iPhone 12 के साथ बढ़कर 20W हो गई थी। iPhone 13 में भी यूजर्स को लाइट्निंग केबल के जरिए 20W फास्ट चार्जिंग मिलती है। अब एक नई खबर के मुताबिक, यह चार्जिंग स्पीड Apple iPhone 14 Pro मॉडल्स के लिए बढ़ सकती है।

The iPhone 14 Pro series may use 30W charging power? Recently, a charger brand began to send new charger products to the media, and it will advertise in the experience video of the iPhone 14 series.

ट्विटर यूजर @duanrui1205 चीनी सोशल प्लैटफॉर्म वीबो पर मौजूद लीक्स को ट्विटर पर शेयर करता है। इसका कहना है कि iPhone 14 Pro में 30W चार्जिंग मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक चार्जर ब्रांड ने मीडिया को अर्ली एक्सेस और रिव्यू के लिए नए आईफोन चार्जर भेजने शुरू किए हैं। ये चार्जर 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं।

But it seems that the peak power of the Lightning interface of the iPhone is only 27W (9V 3A), and 14.5V cannot be used.

— DuanRui (@duanrui1205) August 29, 2022