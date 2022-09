iPhone 14 सीरीज के इस मॉडल में मिलेगी अब-तक की सबसे बड़ी बैटरी, जानें डिटेल्स

Apple ने 7 सितंबर को आयोजित इवेंट में अपनी मच अवेटेड iPhone 14 सीरीज लॉन्च की थी। इस सीरीज में iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Plus शामिल हैं। हालांकि, लॉन्च के वक्त कंपनी ने इनकी बैटरी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। बस यह कहा गया था कि नए आईफोन मॉडल्स ऑल-डे बैटरी लाइफ ऑफर करेंगे। वहीं, अब Macrumors की लेटेस्ट रिपोर्ट में आईफोन 14 सीरीज की बैटरी लाइफ से जुड़ी जानकारी को रिवील कर दिया गया है। Also Read - iPhone 14 Series को आज से कर पाएंगे प्री-ऑर्डर, यहां से जानें सारी डिटेल

Macrumors की लेटेस्ट रिपोर्ट में iPhone 14 सीरीज की बैटरी क्षमता से जुड़ी जानकारी का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट की मानें, तो iPhone 14 में 3,279mAh बैटरी मिलेगी। वहीं, iPhone 14 Pro में 3,200mAh की बैटरी मिलेगी। iPhone 14 Plus मॉडल 4,325mAh बैटरी के साथ आएगा, जबकि iPhone 14 Pro Max में 4,323mAh बैटरी मिलेगी। Also Read - Samsung ने फिर उड़ाया iPhones का मजाक, नए विज्ञापन में ऐसे उड़ाई खिल्ली

-iPhone 14: 3,279mAh

-iPhone 14 Plus: 4,325mAh

-iPhone 14 Pro: 3,200mAh

-iPhone 14 Pro Max: 4,323mAh Also Read - iPhone 14 Series की भारत में कीमत से लेकर फीचर्स तक हर डिटेल

आईफोन 14 प्लस मॉडल में अब-तक की सबसे बड़ी बैटरी दी गई है। नए मॉडल्स की तुलना पुराने मॉडल्स से करें, तो iPhone 13 mini मॉडल 2,406mAh बैटरी के साथ आया था। वहीं, iPhone 13 में 3,227mAh बैटरी दी गई थी। iPhone 13 Pro मॉडल में 3,095mAh बैटरी दी गई थी, जबकि टॉप मॉडल iPhone 13 Pro Max में 4,352mAh बैटरी मिलती है।

आपको बता दें, 9 सितंबर शुक्रवार से Apple ने iPhone 14 के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। प्लस वेरिएंट की प्री-बुकिंग 7 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके अलावा, बाकी के तीन मॉडल्स खरीद के लिए 16 सितंबर से उपलब्ध होंगे।

iPhone 14 और 14 Plus के फीचर्स

Apple iPhone 14 और iPhone 14 Plus में कंपनी ने पुराने A15 Bionic Chip यूज किया है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब एप्पल पुराने चिप के साथ नए आईफोन लॉन्च किया हो। आईफोन 14 में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है, वहीं प्लस मॉडल में 6.7 इंच की स्क्रीन दी गई है। ये दोनों फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं।

फोन के बैक में प्राइमरी कैमरा को अपग्रेड करके f/1.5 अपर्चर वाला 12MP सेंसर लगाया गया है। जबकि अल्ट्रा वाइड कैमरा में 12MP का पुराना सेंसर यूज हुआ है। फोन के फ्रंट में भी 12MP का ट्रू डेप्थ कैमरा मिलता है। नई आईफोन सीरीज में सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर मिलती है।

iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max के फीचर्स

iPhone 14 Pro में 6.1 इंच का डिस्प्ले और iPhone 14 Pro Max में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इन दोनों फोन के डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स है, जो अब तक किसी मोबाइल फोन में नहीं मिलती है। ये फोन A16 Bionic चिपसेट के साथ आते हैं। iPhone 14 Series के अन्य मॉडल्स की तरह प्रो मॉडल्स भी लेटेस्ट iOS 16 पर काम करेंगे।

iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max के बैक में तीन कैमरे मिलेंगे। फोन का प्राइमरी यानी मेन कैमरा 48MP का है, जिसमें क्वाड पिक्सल सेंसर यूज किया गया है। इसके अलावा फोन में 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 12MP का तीसरा कैमरा मिलता है।