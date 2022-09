Apple iPhone 14 Series India Price, Availability: एप्पल इवेंट में नए आईफोन पेश हुए हैं। iPhone 14 Series में एप्पल ने iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Plus लॉन्च किए हैं। जैसा कि पहले से ये लीक आ रही थी कि इस बार एप्पल Mini मॉडल नहीं लाएगा। कंपनी ने इस बार केवल चार आईफोन डिवाइसेज पेश किए हैं। iPhone 14 के दोनों स्टैंडर्ड मॉडल ट्रेडिशनल नॉच फीचर के साथ आते हैं, जबकि दोनों प्रो मॉडल के डिस्प्ले को अपग्रेड किया गया है। Also Read - Apple iPhone 14 Series लॉन्च होते ही गायब हो गए iPhone 13 Pro और 13 Pro Max, जानें पूरा मामला

iPhone 14, 14 Plus के फीचर्स

Apple iPhone 14 और iPhone 14 Plus में कंपनी ने पुराने A15 Bionic Chip यूज किया है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब एप्पल पुराने चिप के साथ नए आईफोन लॉन्च किया हो। आईफोन 14 में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है, वहीं प्लस मॉडल में 6.7 इंच की स्क्रीन दी गई है। ये दोनों फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। फोन के बैक में प्राइमरी कैमरा को अपग्रेड करके f/1.5 अपर्चर वाला 12MP सेंसर लगाया गया है। जबकि अल्ट्रा वाइड कैमरा में 12MP का पुराना सेंसर यूज हुआ है। फोन के फ्रंट में भी 12MP का ट्रू डेप्थ कैमरा मिलता है। नई आईफोन सीरीज में सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर मिलती है।

iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max के फीचर्स

iPhone 14 Pro में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है। वहीं, iPhone 14 Pro Max में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इन दोनों फोन के डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स है, जो अब तक किसी मोबाइल फोन में नहीं मिलती है। ये दोनों डिवाइसेज A16 Bionic चिपसेट के साथ आते हैं। iPhone 14 Series के अन्य मॉडल्स की तरह प्रो मॉडल्स भी लेटेस्ट iOS 16 पर काम करेंगे। iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max के बैक में तीन कैमरे मिलेंगे। फोन का प्राइमरी यानी मेन कैमरा 48MP का है, जिसमें क्वाड पिक्सल सेंसर यूज किया गया है। इसके अलावा फोन में 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 12MP का तीसरा कैमरा मिलता है।

Apple iPhone 14 Series की कीमत और उपलब्धता

iPhone 14 Series के डिवाइसेज 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज सपोर्ट के साथ आएंगे। केवल प्रो मॉडल्स में 1TB का स्टोरेज सपोर्ट मिलेगा। iPhone 14 की शुरुआती कीमत 79,900 रुपये है। वहीं, iPhone 14 Plus की शुरुआती कीमत 89,900 रुपये है। ये दोनों डिवाइसेज Blue, Purple, Midnight, Starlight और Product RED कलर ऑप्शन में आएंगे।

Apple iPhone 14 Pro की शुरुआती कीमत 1,29,900 रुपये है। वहीं, iPhone 14 Pro Max की कीमत 1,39,900 रुपये से शुरू होती है। इसे Space Black, Gold, Silver और Dark Purple कलर ऑप्शन में खरीद सकेंगे। नए आईफोन भारत में 16 सितंबर से सेल के लिए उपलब्ध होंगे।