Apple iPhone 14 Series के टॉप-5 यूनिक फीचर्स, जो अभी तक किसी आईफोन में नहीं थे

Apple iPhone 14 Series को लॉन्च कर दिया गया है। इस सीरीज में एप्पल ने इस बार 4 आईफोन को लॉन्च किया है। इनमें iPhone 14, iPhone 14 Plus, iphone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max शामिल हैं। हर साल की तरह इस साल भी एप्पल ने अपने आईफोन को कुछ नए फीचर्स के साथ पेश किया है। इनमें कुछ फीचर्स तो पुराने आईफोन्स जैसे ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें पहली बार पेश किया गया है। आइए हम आपको नए आईफोन सीरीज के ऐसे ही 5 यूनिक फीचर्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें यूजर्स पहली बार यूज कर पाएंगे।

Pill-shaped notch & Dynamic Island

iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro MAX के डिस्प्ले पर मिलने वाला नॉच कोई साधारण नॉच नहीं है। एप्पल ने अपने इन दोनों नए आईफोन में कैप्शूल के आकार वाला नॉच दिया है। यह एक एनिमेटेड नॉच है, जो कि मूव करता है। इसमें यूजर्स को दो नॉच दिखेंगे, एक कैप्यूल शेप में और दूसरा सिंगल डॉट। ये दोनों सेटिंग में मौजूद एक टॉगल की मदद से ऑन-ऑफ करने पर जुड़ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। इस नए नॉच के जरिए यूजर्स को म्यूजिक और टाइमर जैसी चीजों के नोटिफिकेशन्स भी मिलेंगे। एप्पल ने इस नए नॉच को Dynamic Island का नाम दिया है। यूजर्स इस पर क्लिक करके आईफोन के कई फीचर्स को यही से कंट्रोल कर सकते हैं।

Always-on screens

iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro MAX के डिस्प्ले में एक नया फीचर आया है, जिसका नाम Always-on screens है। इस फीचर के बारे में पहले भी जानकारी सामने आई थी। इस फीचर की मदद से फोन का पॉवर ऑन किए बिना भी यूजर्स विडजेट्स की मदद से मौसम, कैलेंडर समेत कई जानकारियों को देख सकते हैं। यह फीचर किसी भी वॉलपेपर के साथ यूज किया जा सकता है।

48MP Camera Sensors

इस फोन के कैमरा सेटअप में बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि आईफोन में 48MP का बैक कैमरा सेंसर दिया गया है। अभी तक लॉन्च किए गए आईफोन का प्राइमरी बैक कैमरा 12MP का था, लेकिननए iPhone 14 Pro और 14 Pro Max में 48MP का मेन कैमरा मिलेगा। फोन का मेन कैमरा क्वाड पिक्सल सेंसर से लैस है, जिसका अपर्चर f/1.78 और फोकल लेंथ 24mm है। iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max के कैमरे से 48MP पर ProRAW इमेज क्लिक किया जा सकता है। सेल्फी और विडियो कॉलिंग के लिए इनमें ƒ/1.9 अपर्चर का ट्रू डेप्थ कैमरा दिया गया है।

Satellite Connectivity (SoS Feature)

इमरजेंसी कॉलिंग के लिए नए iPhone 14 Series के सभी मॉडल में सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर मिलता है। इस नए फीचर की मदद से किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में आईफोन ऑटोमैटिकली आपके द्वारा सेट किए गए इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके इंफोर्म कर देगा और इसके लिए फोन को किसी नेटवर्क कनेक्टिविटी की जरूरत भी नहीं होगी। हालांकि, यह फीचर फिलहाल नवंबर में अमेरिका और कनाडा में लॉन्च होगा और यह अगले दो सालों तक फ्री रहेगा। यही नहीं, अमेरिकी बाजार में कंपनी ने बिना फिजिकल सिम कार्ड वाले iPhone 14 Series उतारा है।

A16 Bionic Chipset

ये दोनों डिवाइसेज A16 Bionic चिपसेट के साथ आते हैं। iPhone 14 Series के अन्य मॉडल्स की तरह प्रो मॉडल्स भी लेटेस्ट iOS 16 पर काम करेंगे। कंपनी का दावा है कि नया Apple A16 Bionic चिप ज्यादा पावर एफिशिएट है। इसमें 6 कोर CPU दिया गया है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले 20 प्रतिशत बेहतर काम करेगा और पावर कंज्यूम कर सकता है। ऐसे में A16 Bionic चिपसेट भी नए आईफोन के लिए एक यूनिक फीचर है, जो अभी तक किसी भी आईफोन में नहीं दिया गया है।