Leaked image of iPhone 14 Pro Max

आईफोन 13 लाइनअप के लॉन्च से पहले ही Apple iPhone 14 के बारे में ढेर सारी लीक्स आ गई थीं, जो इस डिवाइस की डिजाइन, स्क्रीन और कैमरा स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानकारी देती हैं। अब एक नई खबर के मुताबिक, कंपनी इस सीरीज के साथ आईफोन में फिजिकल SIM कार्ड स्लॉट सपोर्ट को खत्म कर रही है। इसी के साथ iPhone 14 Series में नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ eSIM सपोर्ट मिलेगा। Also Read - iPhone 14 छोड़िए, Apple iPhone 15 में मिलेगा यह बेहतरीन कैमरा फीचर

मौजूदा वक्त पर एप्पल अपने आईफोन मॉडल्स में डुअल सिम सपोर्ट देता है। इसे मुमकिन बनाने के लिए कंपनी डिवाइस में eSIM सपोर्ट के साथ Nano-SIM कार्ड स्लॉट देती है। एप्पल ने सितंबर 2018 में iPhone XS के लॉन्च के साथ आईफोन में eSIM कार्ड स्लॉट देना शुरू किया है और 2022 के बाद से फोन में फिजिकल कार्ड स्लॉट की जगह पूरी तरह से e-SIM सपोर्ट ले लेगा। Also Read - iPhone 14 Pro में मिलेगा 48MP + 12MP + 12MP का कैमरा, जानिए अन्य डिटेल्स

Apple iPhone 14 eSIM support

MacRumours की रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल ने सभी मेजर US ऑपरेटर्स को eSIM-only स्मार्टफोन के लिए तैयार होने को कहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 के दूसरे क्वार्टर में कुछ कैरियर चुनिन्दा आईफोन 13 मॉडल्स को बिना Nano-SIM कार्ड स्लॉट के पेश करना शुरू करेंगे। इस खबर से लग रहा है की शायद एप्पल अगले साल से पूरी तरह से eSIM मॉडल पर शिफ्ट हो जाएगा। Also Read - Apple iPhone 14 में होने वाला है बड़ा बदलाव, मिलेगा USB Type C चार्जिंग फीचर!

जहां तक आईफोन 13 की बात है तो यह डिवाइस मल्टीप्ल eSIM प्रोफाइल सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से फोन eSIM की मदद से ही डुअल सिम सपोर्ट करता है। इसका मतलब, यूजर्स इस डिवाइस में बिना Nano-SIM कार्ड को इस्तेमाल किए हुए, eSIM की मदद से ही डुअल सिम सर्विस पा सकते हैं।

iPhone 14 के बारे में आई हुई लीक्स के मुताबिक, इस डिवाइस में 48MP का कैमरा होगा, जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकेगा। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि यह ज्यादा रेजलूशन वाला कैमरा सिर्फ आईफोन के प्रो मॉडल में ही देखने को मिलेगा। iPhone 14 लाइन-अप में चार मॉडल लॉन्च हो सकते हैं, जिनमें आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स दो प्रीमियम हैंडसेट होंगे, जबकि आईफोन 14 और आईफोन 14 मैक्स दो किफायती हैंडसेट होंगे।