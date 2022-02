एप्पल iPhone चार्जर केबल का कटा हुआ तार बना 14 वर्षीय बच्ची की जान का कारण: रिपोर्ट

पिछले साल के अंत से ही स्मार्टफोन की बैटरी में ब्लास्ट व विस्फोट जैसी खबरें सामने आ रही हैं और इस साल इन रिपोर्ट्स में अचानक से बढ़ोत्तरी हुई है। जिनमें ब्लास्ट से जुड़ी एक और दुर्घटना शामिल हुई। सामने आई रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम में एक 14-वर्षीय लड़की की मौत का कारण आईफोन का चार्जर माना जा रहा है। तत्काल रिपोर्टों में मौत का कारण electrocution यानि विद्युतचुंबिक की ओर इशारा कर रहा है। हालां​कि अभी जांच चल रही है और एप्पल अभी तक इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। Also Read - WhatsApp Tips and Tricks: व्हाट्सऐप को हिंदी, मराठी और बंगाली जैसी रीजनल भाषा में भी कर सकते हैं यूज, जानें तरीका

मृतक, Le Thi Xoan, वियतनाम की राजधानी Hanoi के Hoan Kiem जिले से है। जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, उसके माता-पिता ने उसके कमरे में बेहोश पाया, और जल्द ही उसे पास के एक अस्पताल में ले गए। हालांकि, डॉक्टरों ने चैकअप के बाद घोषित किया कि लड़की की मौत इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण हुई है। याहू न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को संदेह है कि यह उसके आईफोन के चार्जर की वजह से हो सकता था, जिसने उसे इलेक्ट्रोकाट कर दिया हो। इसे भी देखें: Razer Phone अब Microsoft के ऑनलाइन स्टोर पर भी हुआ उपलब्ध

पीड़ित ने अपने एप्पल iPhone 6 को प्लग किया था, और उसे हर रात चार्ज करने के लिए अपने बिस्तर पर रखती थी, ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस रात को उसी दिनचर्या का पालन कर रही थी और आईफोन के चार्ज होने के दौरान उजागर तारों को छुआ होगा। सामने आई इमेज के अनुसार, आईफोन चार्जर केबल को कनेक्टर के पास के किनारों के साथ देखा जा सकता है। जिस पर एक पारदर्शी टेप भी दिखाई दे रही है, जिसे उजागर तारों को कवर करने के लिए उपयोग किया होगा। इसे भी देखें: Centric A1 रिव्यु: कम कीमत में दमदार परफॉरमेंस है इसकी खासियत

यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि अगर आईफोन को चार्ज करने के लिए उपयोग किया गया चार्जर वास्तव में एप्पल का है या यह थर्ड पार्टी विक्रेता से खरीदा गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह आईफोन चार्जर मूल 20-इंच केबल से छोटा है जो कि एप्पल प्रदान करता है। हालांकि, एप्पल के चार्जर काफी आसानी से चार्ज के लिए जाने जाते हैं, और यह भी उपयोग के एक अपेक्षाकृत कम समय के भीतर। फिर भी, यह मामला क्षतिग्रस्त चार्जर्स का उपयोग करने के खतरों को साबित करता है।