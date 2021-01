iPhone SE 2021 और नए AirPods Pro जल्द लॉन्च कर सकती है Apple

एप्पल के किफायती iPhone को लेकर एक बार फिर अफवाहें आने लगी हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी जल्द ही अगली जेनरेशन के और iPhone SE 2021 लॉन्च कर सकती है। यह दोनों प्रोडक्ट्स इस साल अप्रैल में लॉन्च हो सकते हैं। MacOtakara की रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल दूसरी जेनरेशन के AirPods Pro और थर्ड जेनरेशन के SE मॉडल्स को अप्रैल 2021 में लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नए एयरपॉड्स प्रो चार्जिंग केट में कुछ बदलाव के साथ आएंगे। नया केस 21mm चौड़ा और 46mm ऊंचा और 54mm मोटा होगा। Also Read - How to Delete WhatsApp Account: व्हाट्सऐप अकाउंट कैसे करें डिलीट? यहां जानें सबसे आसान तरीका

इसके कारण सेकेंड जेनरेशन के एयरपॉड्स प्रो मौजूदा मॉडल से थोड़े लंबे और पतले होंगे। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई है। इसकी तरह से नए SE 2021 को लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ अन्य अफवाहों को एक साथ लाएं तो पाएंगे कि एप्पल अपने आने वाले एयरपॉड्स प्रो में से स्टिम को हटा सकता है, जिसके बाद इनका डिजाइन काफी हद तक जैसा होगा।

iPhone SE 2021 के दो मॉडल हो सकते हैं लॉन्च

इसके अथिरिक्त iPhone SE 2021 के साथ साथ कंपनी एक बड़ी स्क्रीन साइज वाला वेरिएंट भी लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी 5.5-inch और 6.1-inch स्क्रीन साइज वाले वेरिएंट लॉन्च कर सकती है। बड़ी स्क्रीन साइज वाला वर्जन साल 2021 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होगा। हालांकि इन डीटेल्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

बता दें कि पिछले साल पहली छमाही में एप्पल ने मॉडल लॉन्च किया था। यह स्मार्टफोन iPhone 8 जैसा ही है लेकिन कंपनी ने इसमें बेहतर कैमरा और प्रोसेसर दिया है। आईफोन एसई 2020 में कंपनी उस वक्त का लेटेस्ट चिपसेट बायोनिक ए13 दिया है। इसके साथ ही स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी को भी पहले से बेहतर किया गया है।

अक्टूबर महीने में नई सीरीज की लॉन्चिंग के बाद कंपनी ने इस स्मार्टफोन की कीमत कम की है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 39,900 रुपये है, जो 64GB स्टोरेज वेरिएंट की है। वहीं स्मार्टफोन का 128GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट क्रमशः 44,900 रुपये और 54,900 रुपये में आता है।