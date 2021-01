iPhone SE Plus की कीमत और फीचर्स हुए लीक, मिल सकता है 5G का सपोर्ट

iPhone SE Plus जल्द ही लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस स्मार्टफोन पर काम कर रही है और यह सपोर्ट के साथ लॉन्च हो सकता है। एप्पल ने साल 2020 में को लॉन्च किया था। लीक रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी SE सीरीज के नए स्मार्टफोन पर काम कर रही है, जो किफायती कीमत पर आएंगे। iPhone SE Plus की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हुए हैं। साथ ही इसका एक रेंडर भी सामने आया है, जो इसके डिजाइन की जानकारी देता है। Also Read - FAUG Game को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, मात्र एक दिन में हुआ इतना ज्यादा डाउनलोड

एप्पल SE Plus को अप्रैल में लॉन्च कर सकती है। पिछले साल अप्रैल में ही कंपनी ने SE 2020 लॉन्च किया था। टिप्स्टर @aaple_lab ने स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स और प्राइस भी शेयर किए हैं। यह स्मार्टफोन 499 डॉलर (गभग 36,600 रुपये) की कीमत पर लॉन्च हो सकता है। यह कीमत पिछले साल लॉन्च हुए आईफोन एसई 2020 से लगभग 100 डॉलर ज्यादा है। कीमत के साथ ही इस डिवाइस का एक रेंडर भी सामने आया है, जिसमें चौड़ी नॉच और सिंगल रियर कैमरा दिख रहा है।

iPhone SE Plus स्पेसिफिकेशन्स

हालांकि स्मार्टफोन में कोई फिजिकल बटन नहीं दी गई है। यदि फोन ऐसा ही आता है, तो इसके डिजाइन में यह बड़ा बदलाव होगा। SE में कंपनी ने बड़ी बेजल वाली स्क्रीन और एक फिजिकल होम बटन दी है। टिप्स्टर की मानें तो यह स्मार्टफोन ब्लैक, रेड और व्हाइट कलर में लॉन्च हो सकता है। डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो iPhone SE Plus में 6.1-inch का IPS डिस्प्ले मिल सकता है।

इसके अतिरिक्त कंपनी इस डिवाइस में या Apple A13 Bionic चिपसेट दे सकती है। फोन में सिंगल रियर कैमरा मिल सकता है, जो 12-megapixel iSight सेंसर होगा।

हालांकि कंपनी फ्रंट में 7-मेगापिक्सल का सेंसर दे सकती है। कैमरा फीचर की बात करें तो यह स्मार्टफोन सिक्स पॉर्टरेट लाइट इफेक्ट, OIS और Smart 3 के साथ आ सकता है। यह स्मार्टफोन IP67 रेटिंग के साथ आएगा। टिप्स्टर की मानें तो कंपनी साइड बटन में टच आईडी दे सकती है, हालांकि इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस स्मार्टफोन को लेकर एप्पल ने आधिकारिक रूप में कुछ नहीं कहा है।