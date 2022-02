Apple iPhone X की डिसप्ले ठंडे मौसम में कर सकती है परेशान

इस बात को हम सभी जानते हैं कि एप्पल iPhone X स्मार्टफोन की डिसप्ले को बेस्ट डिसप्ले से नवाजा गया है। और इसने सैमसंग गैलेक्सी Note 8 की डिसप्ले को भी पछाड़ दिया है। हालाँकि कुछ iPhone X यूजर्स को ऐसा नहीं लगता है क्योंकि उन्हें इसकी डिसप्ले में कुछ शिकायत आ रही है। और यह शिकायत यह है कि यह डिसप्ले (टच) ज्यादा ठन्डे मौसम में सही प्रकार से काम नहीं करती है। यह खबरें उन इलाकों से आ रही हैं जहां अभी अभी सर्दी की शुरुआत हुई है। और गर्मियां अभी ठीक से गई भी नहीं हैं। Also Read - Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, iOS 15.4 में फेस मास्क लगाकर भी iPhone कर सकेंगे अनलॉक

आपको बता दें कि एक iPhone X 256GB यूजर ने Reddit पर एक पोस्ट किया है, और उसमें इसने कहा है कि यह घर से बाहर सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है। और इसके बाद ही कई अन्य यूजर्स ने भी इसकी शिकायत करना शुरू कर दिया है। हालाँकि अगर फोन पर स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं है तो ऐसा हो रहा है। और यह मामले उन इलाकों से सामने आ रहे हैं जहां टेम्परेचर 7-डिग्री सेल्सियस से 10-डिग्री सेल्सियस है। इसे भी देखें: Google Pixel 2XL के कुछ यूजर्स ने स्क्रीन को लेकर शिकायत करनी शुरू की

अब यहाँ यह भी देखना जरुरी है कि अभी महज गर्मियों के जाने की शुरुआत है, आने वाले दिनों में इस मौसम में बड़ा बदलाव आने वाले है और सर्दियाँ बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली हैं। हालाँकि एप्पल ने ऐसा भी कुछ सामने रखा है कि iPhone X आखिर किस मौसम, और कैसे मौसम में काम कर सकता है। और अगर इसपर नजर डाली जाए तो आपको बता दें कि एप्पल के अनुसार, यह 0-35 डिग्री सेल्सियस पर बड़ी बढ़िया तरह से काम करने में सक्षम है, हालाँकि जैसा एप्पल के द्वारा कहा गया है, वैसा इन शिकायतों को देखकर लग नहीं रहा है कि वाकई यह सच है या एप्पल ने ऐसे ही यह सब कह दिया है। इसे भी देखें: रिलायंस जियो इफेक्ट: एयरटेल ने पेश किए नए पोस्टपेड और प्रीपेड प्लान

इसके अलावा ऐसी समस्या के बारे में MacRumors के फोरम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि इसका टच उतना बेहतर नहीं और इसके माध्यम से तेजी से टाइप नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक अन्य युजर का यह भी कहना है कि ऐसा उसने पिछले किसी भी iPhone में महसूस नहीं किया है। हालाँकि एक अन्य यूजर का कहना है कि 5-डिग्री सेल्सियस में भी यह अच्छी तरह से काम कर रहा है। हालाँकि सभी यूजर्स इस बात को भी कह रहा हैं कि जैसे ही आप किसी गर्म स्थान पर जाते हैं तो यह सही प्रकार से काम करना शुरू कर देता है। इसे भी देखें: शाओमी Mi Air Purifier 2 की कीमत में हुई कटौती, जानें नई कीमत

Also Read in English: Apple iPhone X display reportedly becomes unresponsive in cold weather