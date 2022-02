एप्पल iPhone X की आपूर्ति की समस्या ने फॉक्सकॉन के मुनाफे को गिराया: रिपोर्ट

Foxconn Inc, जो एप्पल के लिए iPhone X को असेंबल करने वाली कंपनी है, ने इस हफ्ते शुद्ध लाभ में 39% साल-दर-साल की गिरावट दर्ज की है और वहीं इंडस्ट्री की अटकलों का मानना है कि यह लाभ iPhone X से जुड़ा है, जो सीमित आपूर्ति में उपलब्ध है। Also Read - iPhone SE 2020 को लॉन्च करते ही एप्पल ने लिया बड़ा फैसला, नहीं बिकेगा आईफोन 8

फॉक्सकॉन के लाभ ​में सितंबर तिमाही से ही गिरावट देखी गई है, जब iPhone X का उत्पादन पूरी तरह से बढ़ रहा था, इसके लिए शिपिंग शुरू करने के लिए दो महीने भी थे। WSJ के मुताबिक, कंपनी का मुनाफा 21 अरब नई ताइवान डॉलर या 695.5 मिलियन डॉलर तक गिर गया। विश्लेषकों का अनुमान था कि गिरावट आने की उम्मीद है लेकिन उनकी उम्मीद NT$35.6 बिलियन पर थी, जबकि कंपनी को अधिक गिरावट का सामना करना पड़ा। इसे भी देखें: 2018 में 6 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है Alcatel, सामने आया लीक रेंडर

Credit Suisse के एक विश्लेषक Thompson Wu ने FT द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा है कि ये परिणाम अधिकतर कम मार्जिन द्वारा संचालित होते हैं, फॉक्सकॉन को निष्क्रिय क्षमता के कुछ हफ्तों में iPhone X के साथ मुकाबला करने वाले मुद्दों पर फेस आईडी टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्या का हिस्सा है। इसे भी देखें: Essential फोन के लिए एंड्राइड 8.0 Oreo बीटा अपडेट हुआ जारी

वहीं कंपनी ने एप्पल के iPhone 8 सीरीज पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बना दिया था, जो कि सितंबर में बिक्री पर चला गया था, FT को Wu ने बताया कि यह कदम "iPhone X workforce" के लिए व्यय मजदूरी लागत को भरने के लिए पर्याप्त नहीं था", उन्होंने कहा कि "हमें पता था कि निष्क्रिय क्षमता होने वाली थी, हमें नहीं पता था कि यह इस आकार में होने वाला है।" इसे भी देखें: OnePlus 5T स्मार्टफोन आज होगा लॉन्च, जानें खास फीचर्स के बारे में

हालांकि, सौभाग्य से फॉक्सकॉन के लिए यह गिरावट लंबे समय तक इस तरह से नहीं रह सकती। चौथी तिमाही में, iPhone X के उत्पादन के मुद्दों पर कंपनी पर काफी प्रभाव नहीं आने की उम्मीद है। कथित तौर पर, Yuanta Securities का पूर्वानुमान है कि चौथी ​तिमाही में iPhone X की बिक्री 28 मिलियन होगी, जबकि 2018 की पहली तिमाही में यह बढ़कर 32 मिलियन हो जाएगी।

