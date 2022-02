एप्पल iPhone X में आ रही ये समस्या, यूजर्स हुए परेशान

एप्पल iPhone X को सेल पर गए हुए दो हफ्तो भी पूरे नहीं हुए हैं और इस डिवाइस को खरीदने वाले यूजर्स को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ समय पहले कुछ यूजर्स को एप्पल के सबसे महंगे iPhone में स्टोरेज की समस्या को देखने को मिली थी। वहीं, अब कुछ iPhone X यूजर्स को सुपर रेटिना ओएलईडी डिसप्ले पर ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि यह समस्या फोन में किसी हार्डवेयर के कारण आ रही है। Also Read - Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, iOS 15.4 में फेस मास्क लगाकर भी iPhone कर सकेंगे अनलॉक

MacRumors की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन लाइन की समस्या को खत्म करने के लिए जब यूजर्स ने अपने डिवाइस को रिबूट किया तो भी ग्रीन लाइन बनी रही। इस समस्या से परेशान iPhone X यूजर्स ने ट्विटर, एप्पल सपोर्ट कम्यूनिटी, फेसबुक और रेडिट पर तस्वीरें शेयर की, जिनमें ग्रीन लाइन दिखाई दे रही थी। इसे “green line of death” का नाम दिया गया है। इसके अलावा एप्पल इन सभी घटनाओं के डाटा को एकत्रित कर रहा है ताकि कंपनी के इंजीनियर इस मामले की जांच कर सकें और पता लगाया जा सके कि यह समस्या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के कारण आ रही है। इसे भी देखें: Nokia 6 के ग्लोबल वैरिएंट को मिला नवम्बर 2017 का सिक्यूरिटी पैच Also Read - Apple और Samsung 2022 में बना सकते हैं 37 हजार करोड़ रुपये के स्मार्टफोन, PLI स्कीम के तहत होगा काम

एप्पल सपोर्ट पेज के अनुसार 35 यूजर्स ने इस बात का क्लेम किया है कि उन्हें अपने डिवाइस में ग्रीन लाइन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। TechCrunch के अनुसार यह समस्या किसी इलेक्ट्रिक फ्लो के कारण हो सकती है जो फोन पिक्सल प्रदर्शित करता है। पिछले वर्ष के सैमसंग Galaxy S7 की स्क्रीन पर इसी तरह की गुलाबी रेखा को देखा गया था।

@AppleSupport my iPhone X already has an issue.There is a green bar along the right hand side of the phone.Restart doesn’t fix. Known issue? pic.twitter.com/Hp3HKhVMfs — mix0mat0sis (@mix0mat0sis) November 7, 2017

Wife’s iPhone X just developed a column of bright green pixels 😰 good thing we’ll be near an Apple store this week @AppleSupport pic.twitter.com/VzQlKnqYoC — Nate Heagy (@nheagy) November 6, 2017

My new #iPhoneX appears a green line on the screen😂, and the faceID can’t recognize me when I with glasses.@Apple @AppleSupport pic.twitter.com/Fgj5fg9v2x — Lejia Peng (@fanguy9412) November 6, 2017

एप्पल को इस समस्या के बारे में पता है क्योंकि कंपनी के कुछ अधिकारियों ने iPhone X यूजर्स के साथ ट्विटर और उनके मंच पर बातचीत की है। अभी एप्पल ने इस समस्या के लिए कोई समाधान पेश नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह जल्द ही होगा iPhone X उपयोगकर्ताओं में से एक ने कहा कि एप्पल ने अपने फोन को एप्पल स्टोर में मुफ्त में बदल दिया है, जो निश्चित रूप से हमें बताता है कि ‘ग्रीन लाइन ऑफ डेथ’ निश्चित रूप से एक समस्या है जिसे सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ठीक नहीं किया जा सकता है। इसे भी देखें: OnePlus 5T की रियल लाइफ फोटो हुईं लीक

हाल ही में iPhone X यूजर्स द्वारा जानकारी सामने आई थी कि ठंडे मौसम में डिवाइस की स्क्रीन रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार एप्पल इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करने की प्लनिंग करने का विचार कर रही है। iPhone X एप्पल द्वारा अब तक पेश किया गया सबसे महंगा iPhone है। 64GB वेरिएंट की कीमत 89,000 रुपए और 256GB वेरिएंट की कीमत 1,02,000 रुपए है। इसे भी देखें: एप्पल iPad पर जल्द आएगा व्हाट्सएप: रिपोर्ट

Read In English: Apple iPhone X: Some users reportedly experiencing a mysterious ‘green line of death’ on the display