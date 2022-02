एप्पल iPhone X के ईयरपीस स्पीकर में यूजर्स ने की शिकायत

एप्पल द्वारा इस साल लॉन्च किया गया स्पेशल एडिशन iPhone X अधिक डिमांड में हो सकता है, लेकिन हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट यूजर्स को इसे लेने पर ​विचार करने पर मजबूर कर सकती है। पिछले दिनों सामने आई एक रिपोर्ट में iPhone X उपयोगकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई है​ कि जो अपने फोन पर एक अजीब ‘Green line of death’ के बारे में शिकायत करते हैं। हालांकि इस मुद्दे को अभी तक कंपनी द्वारा तय नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक नया बग है। वहीं अब यूजर्स एप्पल iPhone X यूजर ईयरपीस स्पीकर से आने वाली क्रेकलिंग और बजिंग साउंड के बारे में शिकायत कर रहे हैं। Also Read - iPhone SE 2020 को लॉन्च करते ही एप्पल ने लिया बड़ा फैसला, नहीं बिकेगा आईफोन 8

Reddit और Twitter के माध्यम से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार एप्पल iPhone X के कुछ यूनिट्स में ईयरपीस उपयोग के दौरान "buzzing" और "crackling" साउंड की समस्या आ रही है। उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार crackling को केवल हाई वॉल्यूम के स्तर पर सुना जा सकता है और कुछ स्थितियों तक ही सीमित किया जा सकता है, जैसे मल्टीमीडिया या स्पीकरफोन पर कॉल प्राप्त करना।

वहीं पिछले दिनों एप्पल iPhone 8 में भी यूजर्स को कुछ इसी तरह की "क्लिकिंग" साउंड समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन यह केवल वॉयस कॉल के दौरान हुआ। हालांकि, एप्पल ने एक बयान में कहा कि यह मामला केवल लिमिटेड संख्या के मामलों में आता है और कंपनी समस्या को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट पर काम कर रही है। एक iPhone X उपयोगकर्ता ने Reddit पर कहा कि इस मुद्दे की वजह से उन्हें एप्पल की तरफ से iPhone X​ रिप्लेस करके भी मिला है, हालांकि, रिप्लेस हुए डिवाइस में rattling और crackling साउंड की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

हम अब कुछ समय के लिए एप्पल iPhone X का उपयोग कर रहे हैं और हमें ऐसी कोई समस्या नहीं मिली है। लेकिन, दूसरी तरफ, हम iPhone 8 Plus का उपयोग कर रहे थे जिसमें हमने crackling आवाज को पकड़ा था, जिसे बाद में अपडेट के माध्यम से तय किया गया था। एप्पल के नए iOS 11.0.2 सॉफ्टवेयर कुछ फोन पर बग को हल करता है।

हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से इस समस्या का समाधान करेगी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस बात पर विचार किया जा रहा है कि एप्पल iPhone X का उत्पादन चालू तिमाही में 35% से अधिक की बढ़ोतरी के चलते है ताकि अप्रत्याशित मांगों को ध्यान में रखा जाए।

हाल ही में iPhone X यूजर्स को सुपर रेटिना ओएलईडी डिसप्ले पर ग्रीन लाइन देखने को मिली, माना जा रहा है कि यह समस्या फोन में किसी हार्डवेयर के कारण आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन लाइन की समस्या को खत्म करने के लिए जब यूजर्स ने अपने डिवाइस को रिबूट किया तो भी ग्रीन लाइन बनी रही। इस समस्या से परेशान iPhone X यूजर्स ने ट्विटर, एप्पल सपोर्ट कम्यूनिटी, फेसबुक और रेडिट पर तस्वीरें शेयर की, जिनमें ग्रीन लाइन दिखाई दे रही थी। इसे "green line of death" का नाम दिया गया है। इसके अलावा एप्पल इन सभी घटनाओं के डाटा को एकत्रित कर रहा है ताकि कंपनी के इंजीनियर इस मामले की जांच कर सकें और पता लगाया जा सके कि यह समस्या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के कारण आ रही है।

Also Read in English: Apple iPhone X users report crackling sounds from earpiece speaker