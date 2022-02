इजराइल की एक कंपनी ने iPhone के डुअल कैमरा लेंस को लेकर एप्पल पर किया मुकदमा

इजराइल बेस्ड एक कंपनी Corephotonics ने एप्पल पर मुकदमा दर्ज किया है। इस मुक़दमे में एप्पल iPhone 7 Plus और iPhone 8 Plus मॉडल में मौजूद डुअल कैमरा को लेकर शिकायत की गई है। अगर हम मैकरुमर्स की एक रिपोर्ट पर गौर करें तो Corephotonics ने फ़ेडरल कोर्ट जो कि उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित है में एक मुकदमा दायर किया है, यहाँ ही एप्पल का हेडक्वार्टर भी है। इस याचिका में कहा गया है कि एप्पल ने इन दो फोंस में इस्तेमाल किये गए टेलीफोटो लेंस डिजाईन के पेटेंट को कॉपी किया है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि इस डिजाईन के साथ साथ ऑप्टिकल ज़ूम के मेथड और क कई मेथड को भी कॉपी किया गया है जिनके माध्यम से एक फोटो को एक भी बढ़िया और सुंदर बनाया जा सकता है। Also Read - WhatsApp Tips and Tricks: व्हाट्सऐप को हिंदी, मराठी और बंगाली जैसी रीजनल भाषा में भी कर सकते हैं यूज, जानें तरीका

हालाँकि इस रिपोर्ट में अभी तक के लिए अभी हाल ही में लॉन्च हुए iPhone X जिसे दुनिया भर में काफी पसंद किया जा रहा है और यह भी डुअल कैमरा सेटअप से लैस इस याचिका या मुक़दमे का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि Corephotonics ने कहा है कि उसे एप्पल ने एक पार्टनरशिप के लिए अप्रोच किया था। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस तरह की साझेदारी तो नहीं हुई लेकिन एप्पल ने इस तकनीकी का इस्तेमाल कर लिया और लाइसेंस नहीं लिया।

आपको यह भी बता दें कि कंपनी के CEO David Mendlovic का कहना है कि, उन्होंने इस तकनीकी को बनाने में अपने सालों का समय और लाखो डॉलर खर्च कर दिए थे, लेकिन एप्पल ने बिना कुछ किये ही इसे इस्तेमाल ने ले लिया।

हालाँकि अभी तक एप्पल ने इस मुक़दमे को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन जल्द ही एप्पल ऐसा कर सकता है, और इस मुक़दमे को लेकर कुछ न कुछ जरुर कह सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि MWC 2016 में Corephotonics ने एक डुअल कैमरा तकनीकी को प्रदर्शित किया था। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर क्या एप्पल ने इसी तकनीक को अपने स्मार्टफोंस में इस्तेमाल कर लिया है।