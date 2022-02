एप्पल अगले साल पेश कर सकता है दो OLED iPhone: एनालिस्ट

एप्पल द्वारा इस साल लॉन्च किया गया स्पेशल ​एडिशन iPhone X अपनी ग्लोबल सेल के बाद अब नीचे आ गया है और अब 2018 में आने वाले iPhone के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। इस विषय पर अभी केवल अफवाहें और अनुमान सामने आ रहे हैं। जिनमें हाल ही में सामने आई KGI Securities के एनालिस्ट Ming-Chi Kuo की रिपोर्ट है। Ming-Chi Kuo ने 2017 के iPhone पर लगातार अनुमान लगाया है और अब 2018 के मॉडल के बारे में कुछ शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। उनकी नवीनतम भविष्यवाणी (9to5Mac के माध्यम से) बताती है कि एप्पल OLED डिसप्ले के साथ दो iPhone रिलीज करेगा। Also Read - Flipkart Big Billion Days vs Amazon Great Indian Festival: सेल का आज आखिरी दिन, ये हैं टॉप 10 स्मार्टफोन डील्स

एप्पल ने इस साल iPhone X के साथ OLED डिसप्ले पेश किया है जिसमें edge-to-edge डिजाइन भी शामिल है। वहीं अगले साल एप्पल OLED डिसप्ले के साथ दो आईफोन मॉडल लॉन्च कर सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आने वाले आईफोन में ऐज टू ऐज डिजाइन होगा या नहीं। Kuo ने 2018 के आईफोन मॉडल के लिए कुछ डिजाइन परिवर्तनों पर जानकारी शेयर की है। एप्पल को डाटा ट्रांसमिशन की बेहतर गुणवत्ता के लिए iPhone X पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेनलेस स्टील के धातु के फ्रेम पर कुछ बदलाव करने के लिए कहा गया है।

iPhone X स्टेनलेस स्टील फ्रेम से चारो ओर से लैस है। एप्पल कथित तौर पर अगले साल के iPhone के लिए और अधिक पार्ट्स को जोड़ देगा। स्टेनलेस स्टील के फ्रेम के अतिरिक्त परिवर्धन के साथ, 2018 आईफोन संभवत: डिज़ाइन परिवर्तन के माध्यम से जा सकता है। डाटा ट्रांसमिशन कैसे बेहतर होगा, इस बारे में विवरण फिलहाल अस्पष्ट नहीं है। हालांकि Kuo की भविष्यवाणियां काफी हद तक सकारात्मक हैं, फिर भी इसमें आगे कुछ बदलाव हो सकते हैं।

हाल ही में, Kuo ने 2018 के आईफोन मॉडल पर कुछ और अनुमान लगाया है। एप्पल द्वारा अगले साल आईफोन पर फेस आईडी के साथ टच आईडी फिृगरप्रिंट रिकॉग्निशन को बदलने की उम्मीद है यद्यपि TrueDepth कैमरा अगले साल iPhones पर जारी रहेगा, वह कहते हैं कि यह तकनीक पीछे के कैमरे पर नहीं मिलेगी। Kuo ने यह भी कहा था कि फेस आईडी 2018 के आईपैड मॉडल पर भी एकीकृत किया जाएगा।

एप्पल ने इस वर्ष के 'radical' iPhone X के साथ कंपनी ने इतिहास में एक बड़ी छलांग लगाई थी। हालांकि अगले साल इस तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं ​की जा सकती। लेकिन इस साल की शुरुआत में प्रौद्योगिकियों में सुधार लाने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

