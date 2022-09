Apple iPhone 14 Series की लॉन्च डेट पिछले सप्ताह कंफर्म हुई है। इस सीरीज में 5 डिवाइसेज लॉन्च किए जांएगे। एप्पल इस बार यूजर्स को बड़ा सरप्राइज देने वाला है। सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी iPhone 14 Max का नाम बदलकर iPhone 14 Plus करने वाली है। एक ट्विटर यूजर ने अपकमिंग आईफोन के MagSafe क्लियर केस पर iPhone 14 Plus प्रिंट किया हुआ पोस्ट किया है। हालांकि, यह एक अफवाह भी हो सकता है, क्योंकि कुछ महीने पहले यह रिपोर्ट सामने आ रही थी कि iPhone 14 Mini को इस बार कंपनी इस सीरीज में शामिल नहीं करेगी। वहीं, पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अपकमिंग Apple Event में iPhone 14 Mini पेश किया जाएगा। अगर, यूजर द्वारा पोस्ट की गई डिटेल सही होती है, तो इस साल iPhone 14,iPhone 14 Mini, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus और iPhone 14 Pro Plus डिवाइसेज पेश किए जाएंगे। Also Read - Apple Watch Pro की डिटेल लीक, फ्लैट डिस्प्ले और जबरदस्त बैटरी बैकअप के साथ होगी लॉन्च

Apple Event हर साल की तरह इस साल भी कैलिफॉर्निया के Cupertino स्थित Apple Park में आयोजित किया जाएगा। कंपनी द्वारा शेयर किए गए इन्वाइट में इसका समय 10:00 am PT यानी भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे मेंशन है। iPhone 14 Series के साथ-साथ कंपनी इस साल Apple Watch Pro, Apple Watch 8 Pro और iPad का नया जेनरेशन लॉन्च कर सकती है।

iPhone 14 Series में मिलेंगे ये फीचर्स

इस सीरीज के सबसे अफोर्डेबल फोन iPhone 14 Mini में 5.4 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, जबकि अन्य डिवाइसेज जैसे कि iPhone 14 और iPhone 14 Pro का डिस्प्ले साइज 6.1 इंच होगा। वहीं, iPhone 14 Plus और iPhone 14 Pro Plus में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है।

अपकमिंग आईफोन 14 सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल्स में पिछली सीरीज की तुलना में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि, iPhone 14 Pro मॉडल्स में बिन शेप्ड पंच-होल डिस्प्ले पैनल देखने को मिल सकता है। साथ ही, ये दोनों डिवाइसेज Apple A16 Bionic चिपसेट के साथ आएंगे। वहीं, iPhone 14 और iPhone 14 Max/Plus में पिछली सीरीज वाला A15 Bionic चिपसेट ही यूज किया जाएगा।

iPhone 14 Series के कैमरे और स्टोरेज वेरिएंट्स में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही, यह भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि नए आईफोन की कीमत पिछले मॉडल के मुकाबले 10,000 रुपये तक ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा अपकमिंग iPhone 14 सीरीज में सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर भी मिल सकता है।