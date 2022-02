आसुस का धांसू गेमिंग फोन भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Asus 8Z को लंबे इंतजार के बाद आज भारत में लॉन्च किया गया है। हालांकि, कंपनी ने पिछले साल लॉन्च हुए Asus 8Z Flip को भारत में पेश नहीं किया है। Asus 8Z के भारतीय वर्जन में Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर मिलता है। कंपनी इस फोन को पिछले साल अप्रैल में भारतीय बाजार में पेश करने वाली थी, लेकिन कोरोनावायरस की दूसरी लहर की वजह से यह फोन पेश किया गया है। Also Read - Asus 8Z लंबे इंतजार के बाद आज भारत में होगा लॉन्च, जानें क्या होंगे खास फीचर्स

Asus 8Z को भारत में एक ही स्टोरेज ऑप्शन- 8GB RAM + 128GB के साथ आता है। फोन दो कलर ऑप्शन- Horizon Silver और Obsidian Black में आता है। इसकी पहली सेल 7 मार्च को Flipkart पर दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगी। पहली सेल में कंपनी की तरफ से कुछ डिस्काउंट ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इस फोन को Slice वीजा कार्ड, IDFC और Yes Bank के कार्ड से खरीदने पर 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही, इसे 1,470 रुपये की शुरुआती EMI पर भी खरीद सकेंगे।

Asus 8Z में 5.92 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस के डिस्प्ले का आसपेक्ट रेश्यो 20:9 है। इस फोन के डिस्प्ले में पंच-होल सेल्फी कैमरा डिजाइन दिया गया है। साथ ही, डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस दिया गया है। इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैम्प्लिंग रेट को सपोर्ट करता है। साथ ही, इसके डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स तक मिलेगी।

Catch the Launch of the much-anticipated #ASUS8z https://t.co/JbQWfL6kH6 with @sharmadinesh, @milindrunning, Joseph Radhik and & Dhanashree Verma.

— ASUS India (@ASUSIndia) February 28, 2022