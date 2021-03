ASUS ROG Phone 5 आज होगा लॉन्च, जानिए कितनी हो सकती है कीमत

Representational image of Asus ROG Phone 3

ASUS ROG Phone 5 भारत में लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन को कई बार बेंचमार्किंग साइट्स पर स्पॉट किया जा चुका है, बावजूद इसके फोन की ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। यह स्मार्टफोन 10 मार्च यानी आज लॉन्च होने वाला है। लीक रिपोर्ट्स के आधार पर इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट मिल सकता है। इसके अलावा फोन 18GB RAM के साथ आएगा। डिवाइस के लॉन्च इवेंट को आप YouTube पर शाम 4.15 बजे Live देख सकते हैं। Also Read - Upcoming Smartphones launching in India in March 2021: Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus के ये दमदार स्मार्टफोन मार्च में होंगे लॉन्च

ASUS ROG Phone 5 launch event: कहां और कैसे देख सकते हैं आप

इस इवेंट को आप YouTube पर लाइव देख सकते हैं। ASUS ROG Phone 5 launch event कंपनी के आधिकारिक चैनल पर लाइव होगा। इस स्मार्टफोन के साथ ही कंपनी कुछ एक्सेसरीज भी लॉन्च कर सकती है। स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा जानकारी जल्द ही कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। रिपोर्ट्स की मानें तो इस स्मार्टफोन की कीमत 44 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। यह फोन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा। Also Read - Top 5 Upcoming Gaming Smartphones: खेलना हो Free Fire या Call of Duty, इन स्मार्टफोन में नहीं होगी कोई दिक्कत

Also Read - गेमिंग स्मार्टफोन ASUS ROG Phone 5 भारत में इस दिन होगा लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

स्पेसिफिकेशन्स

गीकबेंच लिस्टिंग के मुताबिक, ASUS ROG Phone 5 स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट के साथ आ सकता है। डिवाइस में 18GB की RAM मिल सकती है। कंपनी इस डिवाइस को कई रैम और स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च कर सकती है। फोन 512GB स्टोरेज वेरिएंट में भी लॉन्च हो सकता है। हैंडसेट के कुछ रेंडर्स भी सामने आए हैं, जिसके मुताबिक फोन रियर साइड में डॉट-मैट्रिक्स स्क्रीन के साथ आ सकता है, जिसे कॉन्फिगर किया जा सकता है।

स्मार्टफोन में 6000mAh की डुअल सेल बैटरी मिल सकती है, जो 65W की चार्जिंग के साथ आएगी। इस फोन में पिछले मॉडल की तरह ही डुअल USB Type-C पोर्ट दिया जा सकता है। फोन में हाई रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो डिवाइस 165Hz के AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसका मेन लेंस 64MP का होगा। फोन में अलग से गेमिंग मोड बटन्स भी मिलेंगे।