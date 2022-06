कुछ हफ्ते पहले, Asus ने अपने अपकमिंग गेमिंग स्मार्टफोन ROG Phone 6 को टीज किया था। अब कंपनी ने पुष्टि की है कि ROG Phone 6 सीरीज को 5 जुलाई लॉन्च किया जाएगा। आसुस के मुताबिक यह Snapdragon 8+ Gen 1 flagship SoC के साथ आने वाला दुनिया का पहला गेमिंग स्मार्टफोन होगा। Also Read - Flipkart Smartphone Carnival: 8 सितंबर तक कई स्मार्टफोन पर मिलेगा भरपूर डिस्काउंट, iPhone 12 पर होगा लगभग 13,000 रुपए का बड़ा फायदा

Asus ने ROG Global अकाउंट के जरिए ट्विटर पर अपने अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्च की पुष्टि की है। Asus ROG Phone 6 सीरीज को लॉन्च करने के अलावा ब्रांड 7 जून को कई नए गेमिंग एक्सेसरीज और नए गेमिंग हेडफोन्स भी पेश करेगा। Also Read - 12GB RAM, 256GB स्टोरेज, 6000mAh बैटरी, 64MP कैमरे वाले गेमिंग स्मार्टफोन ASUS ROG Phone 5 पर धांसू ऑफर, 6 हजार रुपये सस्ते में खरीदने का मौका

Tune in to the ROG Phone 6: For Those Who Dare virtual launch event to discover everything about this new gaming marvel! Also Read - ASUS ZenFone 8 Series सर्टिफिकेशन साइट पर हुआ लिस्ट, दमदार फीचर्स के साथ जल्द हो सकती है लॉन्च

What else to watch out for in this event

✅New accessories

✅New gaming headphones

Save the date👉https://t.co/VXqYzkLZX3#ROGPHONE6 #ForThoseWhoDare pic.twitter.com/i4Br2K5Edp

— ROG Global (@ASUS_ROG) June 1, 2022