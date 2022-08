ASUS ROG Phone 6D Ultimate की लॉन्च डेट आ गई है। कंपनी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस अपकमिंग फोन का टीजर शेयर किया है, जिसमें इसकी लॉन्च डेट बताई गई है। पिछले दिनों इस फोन को चीनी सर्टिफिकेशन साइट 3C पर देखा गया था। 3C पर इस फोन को मॉडल नंबर ASUS_AI2203_A और ASUS_AI2203_B के साथ स्पॉट किया गया था। यह फोन अगस्त की शुरुआत में लॉन्च हुई ASUS ROG Phone 6 सीरीज का अगला फोन होगा। फोन के फीचर्स भी ROG Phone 6/ROG Phone 6 Pro की तरह होंगे। हालांकि, यह फोन MediaTek Dimensity 9000+ प्रोसेसर के साथ आ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फोन में यूज होने वाला लेटर ‘D’ को MediaTek Dimensity प्रोसेसर की वजह से रखा गया है। Also Read - Asus ROG Phone 6D की डिटेल लीक, MediaTek के फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ जल्द होगा लॉन्च

ROG Global ने अपने ट्विटर हैंडल से ASUS ROG Phone 6D का टीजर शेयर किया है। फोन के टीजर से पता चलता है कि यह एक शानदार गेमिंग फोन होगा। यह गेमिंग फोन 19 सितंबर को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने ट्वीट में फोन के प्रोसेसर की डिटेल भी कंफर्म की है।

The ROG Phone 6 is entering its ULTIMATE form!

Powered by MediaTek’s latest Dimensity 9000+ CPU for peak performance 💪

ROG Phone 6D Ultimate, coming September 19.

Save the date 👉 https://t.co/a6j55Te4Kq#ROG #ROGPhone6DUltimate pic.twitter.com/gDJcdBoya6

— ROG Global (@ASUS_ROG) August 29, 2022