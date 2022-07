ASUS ने आज ASUS Zenfone 9 को लॉन्च कर दिया है। यह फोन ASUS Zenfone 8 का एक अपग्रेड वर्जन है। आसुस के इस फ्लैगशिप फोन का इंतजार पिछले काफी वक्त से किया जा रहा है। अब आखिरकार कंपनी ने इसे एक शानदार प्रोसेसर के साथ पेश कर दिया है। ASUS Zenfone 9 में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8+ Gen 1 का इस्तेमाल किया गया है। आइए हम आपको इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में जानकारी देते हैं। Also Read - 16GB RAM, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा के साथ ASUS Zenfone 9 लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

ASUS Zenfone 9 Specs

5.9 इंच AMOLED Display

120Hz रिफ्रेश रेट

Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट

50MP कैमरा

आसुस के इस नए स्मार्टफोन में 5.9 इंच की एमोलेड स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इस फुल एचडी प्लस डिस्प्ले का रेजलूशन 2400 x 1080 और ऑस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। इसकी स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास विकटस प्रोटेक्शन के साथ आती है। Also Read - Asus Zenfone 9 की कीमत और स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले लीक, 16GB RAM समेत मिलेंगी कई खूबियां

इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो कंपनी ने इसे Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट के साथ पेश किया है। यह तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है – 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, और 16GB + 256GB स्टोरेज। यह फोन IP68 सर्टिफिकेट के साथ आता है। Also Read - ASUS ROG Zephyrus Duo 16 और ROG Flow X16 गेमिंग लैपटॉप लॉन्च, जानें कीमत

इस फोन में कंपनी ने 4,300mAh बैटरी दी है, जो 30W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। हालांकि यह फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है।

इस फोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके पिछले हिस्से पर दो कैमरा सेंसर दिए गए हैं, जिसका पहला कैमरा 50MP का है और दूसरा 12MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है। इसके अलावा फोन का में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

ASUS Zenfone 9 Price

ASUS Zenfone 9 को ग्लोबली लॉन्च किया गया है। इस फोन का बेस वेरिएंट 8GB + 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी ग्लोबल कीमत EUR 799 यानी करीब 64,700 रुपये है। फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB + 256GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत EUR 849 यानी करीब 68,700 रुपये है। वहीं इस फोन का टॉप मॉडल 16GB + 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत EUR 899 यानी करीब 72,700 रुपये है।

इस फोन को कंपनी ने मिडनाइट ब्लैक, स्टैरी ब्लू, सनसेट रेड और मूनलाइट व्हाइट कलर के ऑप्शन में पेश किया है। इस फोन की उपलब्धता के बारे में फिलहाल कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है।