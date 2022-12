Best Camera Smartphone Launched in 2022: इस साल कई स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। कुछ हैंडसेट से अपने डिजाइन, प्रोसेसर और बैटरी पैक जैसे फीचर्स से लोगों का दिल जीता है। वहीं, कई अपने बेहतर कैमरा सेटअप के चलते चर्चा में रहे। नया स्मार्टफोन खरीदते समय आजकल लोग कैमरा पर बहुत ध्यान देते हैं। लोगों को बेहतर कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन खरीदना होता है। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हम यह आर्टिकल लाए हैं। यहां इस साल यानी 2022 में लॉन्च होने वाले बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन (Best Camera Smartphone Launced this year) के बारे में बताया गया है। आइये, जानते हैं… Also Read - 50MP + 50MP + 50MP कैमरा, 12GB RAM, 120W फास्ट चार्जिंग वाले Xiaomi 12 Pro 5G पर धांसू ऑफर, मिल रहा 8000 रुपये का बड़ा डिस्काउंट

Best Camera Smartphone Launched in 2022

Samsung से लेकर Google तक, कई कंपनियों ने इस साल बेहतर कैमरा सेटअप के साथ स्मार्टफोन पेश किए हैं। टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन (Best Camera Smartphone of 2022) की लिस्ट नीचे दी गई है।

Samsung Galaxy S22 Ultra

इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई Samsung Galaxy S22 Series का प्रीमियम स्मार्टफोन GalaxY S22 Ultra दमदार कैमका सेटअप के साथ आया है। इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है, जिसमें 108MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 10MP का टेलीफोटो लेंस और 10MP का चौथा सेंसर शामिल है।

फोन के फ्रंट में 40MP का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा, डिवाइस में 6.8 इंच के डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 SoC और 12GB तक RAM जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं। फोन की कीमत 1,09,999 रुपये से शुरू है।

OnePlus 10 Pro

वनप्लस के इस लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन को मार्च में भारत में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत 61,999 रुपये से शुरू है। फोन में फोटोग्राफी के लिए बैक साइड में 48MP का Sony IMX789 सेंसर, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 8MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए इसमें 32MP का कैमरा दिया गया है। डिवाइस 12GB तक RAM, 256GB तक स्टोरेज, Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर और 5000mAh बैटरी के साथ आता है।

Vivo X80 Pro

वीवो के इस स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ 12GB RAM मिलती है। डिवाइस में 4700mAh की बैटरी दी गई है। फोन में 50MP का Samsung ISOCELL GNV प्राइमरी कैमरा सेंसर, 48MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 12MP का Sony IMX663 कैमरा और 8MP का पेरीस्कोप लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन की कीमत 79,999 रुपये है।

Xiaomi 12 Pro 5G

शाओमी के इस 5G स्मार्टफोन में 50MP का मेन कैमरा सेंसर, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 50MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 32MP का कैमरा मिलता है। डिवाइस Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर, 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज दिया गया है। फोन की कीमत 55,999 रुपये से शुरू है।

Google Pixel 7 Pro

गूगल के स्मार्टफोन में 50MP का मेन कैमरा, 48MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया था। सेल्फी के लिए इसमें 10MP का कैमरा मिलता है। डिवाइस Google Tensor G2 चिप और 4926mAh की बैटरी दी गई है। डिवाइस 12GB RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ आता है। इसकी कीमत 84,999 रुपये से शुरू है।