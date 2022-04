Best phone under 10000: इस समय भारतीय बाजार में एक से एक अच्छे स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। Redmi से लेकर रियलमी तक, सभी कंपनियां हर रेंज में नए-नए फोन्स लॉन्च कर रही हैं। 10000 रुपये से कम वाले भी कई स्मार्टफोन भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं। हम आज इस आर्टिकल में 10000 रुपये से कम वाले बेस्ट स्मार्टफोन बताने जा रहे हैं। Also Read - Best Smartphones Under Rs 8000: 6000mAh बैटरी, 3GB RAM और 13MP कैमरा के साथ आते हैं ये फोन, कीमत 8 हजार से है कम

Redmi 9i

लिस्ट में पहला नाम Redmi 9i का है। इसमें 6.53 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 4GB RAM के साथ 64GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी, Helio G25 प्रोसेसर और 5MP सेल्फी कैमरे से लैस है। यह MIUI 12 पर रव करता है। फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत 8999 रुपये से शुरू है।

Realme Narzo 30A

6.5 इंच के डिस्प्ले वाले इस स्मार्टफोन में Helio G85 गेमिंग प्रोसेसर के साथ 6000mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा डिवाइस में 3GB RAM और 4GB RAM का ऑप्शन मिलता है। साथ ही डिवाइस 64GB तक इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें 13MP AI डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसकी शुरुआत कीमत 8999 रुपये है।

Redmi 9A

इस लिस्ट में रेडमी 9 सीरीज का एक और अच्छा स्मार्टफोन Redmi 9A शामिल है। इसमें 6.53 इंच का डिस्प्ले, MediaTek Helio G25 प्रोसेसर, 5000mAh की बैटरी और 13MP AI कैमरा सेटअप मिलता है। डिवाइस में 3GB तक RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 6999 रुपये है।

Poco C31

पोको के इस किफायती स्मार्टफोन में 6.53 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस में MediaTek Helio G35 प्रोसेसर, 13MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 5000mAH की बैटरी दी गई है। साथ ही यह 4GB तक RAM और 64GB तक स्टोरेज से लैस है। इसकी शुरुआती कीमत 8499 रुपये है।

Tecno Spark 8 Pro

इस स्मार्टफोन में 6.8 का डिस्प्ले, 48MP का कैमरा मिलता है। साथ ही फोन 33W सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की बैटरी से लैस है। इसके अलावा डिवाइस में Helio G85 प्रोसेसर, 4GB RAM और 64GB स्टोरेज दिया गया है। इसके अलावा भी डिवाइस में कई शानदार स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 99999 रुपये है।