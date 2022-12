Best Powerful Smartphone Processor Launched this Year: इस साल लॉन्च हुए कई पावरफुल स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर

Best Powerful Smartphone Processor Launched this Year: इस साल Mediatek और Qualcomm ने स्मार्टफोन्स के लिए कई सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं। इसमें MediaTek Dimensity 1050 प्रोसेसर, MediaTek Dimensity 9200 और Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर समेत कई नाम शामिल हैं। इसके अलावा, गूगल ने भी अपनी लेटेस्ट स्मार्टफोन सीरीज को नए चिपसेट के साथ पेश किया है। Also Read - iQOO Neo 7 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, कीमत और स्पेसिफिकेशन हुए लीक

इन सॉफ्टवेयर को बेहतर परफॉर्मेंश के साथ लाया गया है। 2022 खत्म होने वाला है और हम इस मौका पर एस ऐसा आर्टिकल लाएं हैं, जिसमें इस साल लॉन्च हुए पावरफुल प्रोसेसर बताए गए हैं। आइये, जानते हैं…

Best Powerful Smartphone Processor Launched this Year

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Summit 2022 में क्वालकॉम ने अब तक के सबसे पावरफुल मोबाइल प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 2 को लॉन्च किया है। Snapdragon 8 Gen 1 और 8+ Gen 1 के मुकाबले इसमें कई चीजें इंप्रूव की गई हैं। इसमें Snapdragon X70 5G मॉडल के साथ-साथ 8K वीडियो, बोकेह इंजन 2 जैसे फीचर्स मिलेंगे।

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm ने इस साल मई में Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर पेश किया था। इसके साथ ब्रांड एक अन्य SoC Snapdragon 7 Gen 1 लेकर आई थी। Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 1 का अपग्रेड वर्जन है और यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन में मिलता है।

Asus ROG, Black Shark, Honor, iQoo, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, Redmi, Vivo और Xiaomi के कई डिवाइस इस सॉफ्टवेयर से लैस हैं।

MediaTek Dimensity 9200

पिछले महीने यानी नवंबर में लॉन्च हुआ MediaTek Dimensity 9200 भी इस साल स्मार्टफोन के लिए लॉन्च हुए दमदार प्रोसेसर में से एक है। यह फ्लैगशिप 5G मोबाइल प्रोसेसर है।

फीचर्स की बात करें, तो MediaTek Dimensity 9200 नया 4nm बेस्ड प्रोसेसर है। यह 1 + 3 + 4 क्लस्टर सेटअप के साथ आता है। इसमें एक Cortex-X3 Prime कोर दिया गया है, जिसकी क्लॉक स्पीड 3.05GHz है। बाकी के तीन ARM Cortex-A715 कोर हैं, जिनकी क्लॉक स्पीड 2.85GHz है। अंत के चार Cortex A510 कोर की क्लॉक स्पीड 1.8GHz की है।

MediaTek Dimensity 8200

इस महीने की शुरुआत में MediaTek Dimensity 8200 पेश किया गया है। यह 4nm प्रोसेस करेगा। यह प्रोसेसर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8100 चिपसेट का अपग्रेड वेरियंट है। चिपसेट 30 हजार रुपये से अधिक कीमत वाले स्मार्टफोन को दमदार फीचर्स देगा।

इसमें बेहतर बैटरी मैनेजमेंट का भी फीचर्स मिलेगा। इस प्रोसेसर की बदौलत 120Hz WQHD+ और 180Hz FHD+ का एक्सपीरियंस मिलेगा। यह एचडीआर 10 प्लस को सपोर्ट करेगा।

Google Tensor G2

अक्टूबर में गूगल ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन सीरीज Google Pixel 7 पेश की थी। इसके साथ ही कंपनी ने Google Tensor G2 प्रोसेसर भी पेश किया है। सीरीज के दोनों स्मार्टफोन में यही चिपसेट मिलता है। आगे आने वाले गूगल के फोल्डेबल फोन में भी यह प्रोसेसर देखने को मिलेगा।

Dimensity 1050, Dimensity 930 और Helio G99

इस साल मई में MediaTek ने एक साथ तीन प्रोसेसर Dimensity 1050, Dimensity 930 और Helio G99 पेश किए थे। MediaTek Dimensity 1050 कंपनी का ऐसा पहला प्रोसेसर है, जो sub-6Hz फ्रीक्वन्सी के साथ मिलीमीटर वेव (mmWave) 5G कनेक्टिविटी भी सपोर्ट करता है।

MediaTek Helio G99 कंपनी के मौजूदा Helio G96 चिपसेट का अपग्रेड है। यह 4G चिपसेट पुराने Helio मॉडल के मुकाबले गेमिंग के दौरान 30 प्रतिशत ज्यादा पावर सेव करने का दावा करता है।