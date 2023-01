Coca-Cola Phone पिछले काफी समय से चर्चा में है। हालांकि, इसकी लॉन्चिंग को लेकर अभी तक कोई खबर नहीं थी। अब लोकप्रिय टिप्स्टर Mukul Sharma ने फोन का हाई क्वालिटी रेंडर शेयर किया है। इससे फोन के बैक डिजाइन का खुलासा हो गया है। इतना ही नहीं, मुकुल शर्मा ने इसकी लॉन्चिंग के बारे में बताया है। बता दें कि कोका-कोला इस नए फोन के लिए एक स्मार्टफोन ब्रांड के साथ पार्टनरशिप कर रही है। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Realme V30 स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च, मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

टिप्स्टर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके फोन की लॉन्चिंग और रेंडर शेयर किए हैं। Mukul ने यह नहीं बताया है कि कोका-कोला अपकमिंग फोन के लिए किस ब्रांड के साथ साझेदारी कर रहा है। हालांकि, उम्मीद लगाई जा रही है कि यह रियलमी है। टिप्स्टर द्वारा शेयर किए गए रेंडर में फोन का डिजाइन Realme 10 4G की तरह लग रहा है। Also Read - Realme ने 240W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी से उठाया पर्दा, रॉकेट की स्पीड में चार्ज होगा फोन

मुकुल के ट्वीट से पता चला है कि कोला फोन इस तिमाही यानी मार्च में भारत में लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - Realme Pad Slim लॉन्च से पहले कीमत के साथ Flipkart पर हुआ लिस्ट, जानें फीचर्स

रेंडर से पता चला है कि फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप LED फ्लैश लगा होगा। आवाज बढ़ाने या कम करने के लिए फोन के राइट साइड में बटन दिया गया है। इसमें राउंड ऐज मिलेंगे। फोन के बैक साइड में रेड कलर से Coco-Cola लिखा होगा। इसके अलावा अभी फोन के बारे में अन्य कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

[Exclusive] Here’s the all new #Cola Phone 😍

Can confirm that the device is launching this quarter in India.

Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone.

Feel free to retweet.#ColaPhone pic.twitter.com/QraA1EHb6w

— Mukul Sharma (@stufflistings) January 24, 2023