Doritos ने फेस लेंस के लिए स्नैपचैट से किया समझौता, 4 नवंबर को होगा लाइव

Doritos ने भारत में इस साल के शुरुआत​ में एक प्रामाणिक nacho चिप लॉन्च की थी। Doritos ​ने अपने एप की विशेषताओं और लेंसों में से किसी एक में nacho chip में एकीकृत करने के लिए अब स्नैपचैट के साथ समझौता किया है। Doritos ब्रांड की फि​लोसिपी का एक हिस्सा है “For The Bold”, जिसका उद्देश्य augmented reality के माध्यम से मिलियन वर्षों से जुड़ना है। Doritos स्नैपचैट लैंस 4 नवंबर को भारत में 24 घंटों के लिए उपलब्ध होगा। Also Read - Free Fire Ban in India: फ्री फायर बैन पर BGMI प्लेयर्स हो रहे खुश, शेयर कर डाले ढेरों मीम्स

इस समझौते से उम्मीद है कि प्रशंसकों को Doritos की कहानी का वर्णन “first bite and then bold” स्नैपचैट पर कर सकते हैं। हालांकि एक प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया है कि स्नैपचैट उपयोगकर्ता फेस लेंस के डिजाइन को समझेंगे। Doritos के बारे में बताते हैं कि फेस लेंस स्नैपचैट उपयोगकर्ता के चेहरे को एक बिल्ली के बच्चे से बाघ तक बदल देगा। इसे भी देखें: भारत समेत कई देशों में व्हाट्सएप हुआ डाउन, सोशल मीडिया पर ये रहा लोगों का रिएक्शन Also Read - Twitter टेस्ट कर रहा है DM शॉर्टकट बटन, मगर क्या बढ़ा देगा यह यूजर्स की परेशानी?

इस फेस लेंस का उपयोग करने के तरीके के बारे में नए लोगों के लिए यहां एक आसान तरीका है। इसके लिए आपको सबसे पहले स्नैपचैट ओपन करना है और उसके बाद कैप्चर बटन को होल्ड और प्रेस करना है। जिसके बाद अलग-अलग फेस लेंस, फेस फिल्टर दिखाई देंगे। Doritos फेस लेंस में सेल्फी कैमरा उपयोग कर फेस डिटेक्ट किया जा सकता है।

स्नैपचैट पर अन्य फेस लेंस की तरह, आपको अपना मुंह खोलना होगा जिसके बाद Doritos chip में बिल्ली का बच्चा स्वयं बाघ बदल जाएगा। आप इसे एक इमेज के रूप में कैप्चर कर सकते हैं या वीडियो शूट कर सकते हैं और इसे स्नैपचैट पर स्टोरी के रूप में पोस्ट कर सकते हैं। आप इमेज और वीडियो को भी बचा सकते हैं और इसे Instagram, Facebook या Twitter जैसे अन्य सोशल प्लेटफार्मों में शेयर कर सकते हैं। इसे भी देखें: आधार वेरिफाइड पैसेंजर्स अब IRCTC से कर सकते हैं 12 टिकट बुक

एप के तौर पर, स्नैपचैट augmented reality पर बड़ा हो गया है, नहले यह तकनीक कई लोगों के लिए अपेक्षाकृत अज्ञात थी। फेस लेंस को एक साल पहले स्नैपचैट पर अपने प्रसिद्ध फिल्टरों के साथ पेश किया गया था। इस साल की शुरुआत में, स्नैपचैट ने वर्ल्ड लेंस की शुरुआत की, जो अनिवार्य रूप से बैक कैमरे का उपयोग करने और बैकग्राउंड पर 3डी अनुभव बढ़ाने की अनुमति देता है। Also Read in English: Doritos collaborates with Snapchat for face Lens, will go live on November 4