Essential फोन मिला अक्टूबर का सिक्यूरिटी पैच, जानिये क्या बदला इस स्मार्टफोन में

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में Essential फोन की कीमत में 200 डॉलर की बड़ी कटौती की गई थी, और अब इस स्मार्टफोन में एक नया अपडेट जारी कर दिया गया है, आपको बता दें कि इस नए अपडेट में Essential PH-1 स्मार्टफोन को अक्टूबर का सिक्यूरिटी पैच मिल गया है। इस सिक्यूरिटी पैच के अलावा इस नए अपडेट में स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट जेस्चर और सबसे जरुरी KRACK WP2 वाई-फै प्रोटोकॉल Vulnerability शामिल हो गई है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि इस स्मार्टफोन के लॉन्च के बाद से कंपनी ने समय समय पर सभी अपडेट जारी कर दिए हैं। Also Read - Essential Phone PH-1 को मिला फरवरी 2020 सिक्योरिटी पैच, जानें फोन की स्पेसिफिकेशंस

नौगट के नए बिल्ड में कुछ ज्यादा नए फीचर्स नहीं आये हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन में बग फिक्सेस और सिक्यूरिटी पैच को जगह दी गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इस नए अपडेट से फोन में टच स्क्रोलिंग की समस्या को भी सुलझा दिया गया है। इसके अलावा इसमें फिंगे प्रिंट जेस्चर भी आ गए हैं, जैसे स्वीपिंग डाउन करने से सेंसर आपको नोटिफिकेशन पर ले जाता है। इस अपडेट को बिल्ड नंबर NMJ20D से जारी किया गया है, और इसका साइज़ महज 74.8MB ही है। इस अपडेट जारी कर दिया गया है। इस बात की जानकारी कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्विट करके दी है। इसे भी देखें: इन दो नए और बड़े ही दिलचस्प फीचर्स की टेस्टिंग में लगा है Instagram Also Read - Oppo F9 की स्पेसिफिकेशन्स लीक, भारत में F9 Pro के नाम से दे सकता है दस्तक

We’re rolling out a software update (build NMJ20D) that includes improved touch scrolling, patch for KRACK vulnerability, and more.

— Essential (@essential) October 30, 2017