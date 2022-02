15 नवंबर को सेल के लिए उपलब्ध होगा फ्लिपकार्ट का Billion Capture+ स्मार्टफोन

ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट लंबे समय से अपने लेबल के तहत स्मार्टफोन बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद माना जा रहा है कि यह प्रयोग सफल हो गया है। टीजर के मुताबिक, फ्लिपकार्ट अपना खुद का स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो कि Billion Capture+ के नाम से पेश किया जाएगा। यह स्मार्टफोन 15 नवंबर को सेल के लिए उपलब्ध होगा जो कि फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होगा। Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले Realme 8 पर अच्छा ऑफर, 555 रुपये महीने में लाएं घर

Billion Capture+ में डुअल रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, फ्लिपकार्ट लिस्टिंग में इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसके टीजर में सुपर नाइट मोड, bokeh इफेक्ट और डेप्थ ऑफ फिल्ड जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन को फास्ट चार्जिंग के साथ भी टीज करता है। फ्लिपकार्ट का कहना है कि स्मार्टफोन "hours of battery with minutes of charging" प्रदान करेगा। इसके साथ ही Billion Capture+ स्मार्टफोन अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज के साथ पेश किया जाएगा। वहीं, यह स्मार्टफोन स्टॉक एंड्राइड नौगट 7.1.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होगा। वहीं, बाद में एंड्राइड Oreo पर अपग्रेड किया जाएगा।

Billion Capture+ स्मार्टफोन में 5.5-इंच का फुल एचडी डिसप्ले के साथ 401 ppi दिया जाएगा। वहीं, फोन के टॉप पर 2.5D का Dragontrail ग्लास दिया गया है। डिजाइन की बात करें, तो यह फोन मेटल बॉडी का होगा। वहीं, यह स्मार्टफोन उतना स्लिम नहीं लग रहा है, जितना आज कल के फोन मार्केट में उपलब्ध है। स्मार्टफोन के बैक में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर horizontally कैमरा को प्लेस किया गया है। साथ ही इसमें LED फ्लैश भी दिया गया है। साथ ही फोन के बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।

स्मार्टफोन के फ्रंट में टॉप पर सेल्फी कैमरा के साथ इयरपीस दिया गया है। वहीं, फोन के राइट साइड में पावर और वॉल्यूम रॉकर बटन दिया गया है। साथ ही टॉप पर 3.5mm जैक दिया गया है। जबकि, स्पीकर ग्रील और यूएसबी टाइप-C बॉटम में दिया गया है। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। Billion Capture+ स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में पेश किया जाएगा। पहले वेरिएंट में 3जीबी रैम के साथ 32जीबी इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी, जिसकी कीमत 10,999 रुपए है। जबकि, दूसरे वेरिएंट में 4जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल स्टोरेज के तौर पर दी जाएगी, जिसकी कीमत 12,999 रुपए है। साथ ही दोनों वेरिएंट Mystic ब्लैक और Desert गोल्ड कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा।

फोटोग्राफी के लिए इसमें 13-मेगापिक्सल का (RGB) के साथ 13-मेगापिक्सल (Monochrome) डुअल रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 3,500एमएएच की बैटरी दी गई है। साथ ही इसमें क्विक चार्ज दिया गया है।

