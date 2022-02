लॉन्च के बहुत करीब लीक हुई Gionee M7 Plus स्मार्टफोन की कुछ रियल तसवीरें

Gionee 26 नवम्बर को अपने 8 बेजल-लेस स्मार्टफोंस को लॉन्च करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साथ इतने सारे फ़ोन कौन कंपनी लॉन्च करती है। हालाँकि यह बात मशहूर लीस्टर Evan Blass के माध्यम से सामने आई है। उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही कहा था कि Gionee जल्द ही एक इवेंट में अपने कई स्मार्टफोंस कोई लॉन्च करने वाली है, और इन स्मार्टफोंस में से एक Gionee M7 Plus स्मार्टफोन भी होगा, ब्लास ने इस स्मार्टफोन की दो हैंड्स-ऑन तस्वीरें भी इंटरनेट पर सबके साथ साझा की थी। और आज भी इस स्मार्टफोन को लेकर कुछ तसवीरें सामने आई हैं। Also Read - इन 10 स्मार्टफोन में बैटरी को लेकर नहीं रहेगी टेंशन

ब्लास ने ऐसा भी कहा है कि M7 Plus स्मार्टफोन को 6.43-इंच की डिसप्ले के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी का यह भी कहना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा फुल स्क्रीन स्मार्टफोन होगा। फोन में बॉटम बेजल पर कंपनी की ब्रांडिंग होने वाली है। और टॉप में आपको फ्रंट कैमरा के साथ एयरपीस भी मिलने वाले हैं।

जैसा कि आप इन तस्वीरों में स्मार्टफोन की डिसप्ले को देख सकते हैं जो काफी बड़ी है, साथ ही इसमें बैक पर आपको एक लेदर कवर बैक दी जाने वाली है। इसके अलावा लीक से यह भी सामने आया है कि फोन में एक डुअल कैमरा सेटअप होगा जो हॉरिजॉन्टल सेटअप के साथ आने वाला है। किसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह स्टेन लेस स्टील से बनाया जाएगा।

अगर बात करें जियोनी M6 Plus स्मार्टफोन की तो इसमें फ्रंट में होम बटन के साथ ही फ्रिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया था। वहीं, जियोनी M7 Plus में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह एक फुल स्क्रीन डिसप्ले के साथ पेश किया जा सकता है। साथ ही चीन में सिर्फ जियोनी मॉनीकर दिया गया है। M7 Plus में गोल्ड कलर accent दिया गया है। डुअल कैमरा, फ्लैश मॉडुअल और स्क्वायर शेप के फिंगरप्रिंट स्कैनर, इयरपीस या फ्रेम शामिल है। वहीं, जियोनी M7 Plus स्मार्टफोन के दूसरे स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जबकि Blass का कहना है कि कंपनी इस फोन को जल्द ही पेश करेगी।

