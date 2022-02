सामने आया जियोनी M7 Plus स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और लाइव इमेज

चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जियोनी ने सितंबर में चीन में M सीरीज के अंतर्गत M7 और M7 Power स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। वहीं, अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी जल्द ही M सीरीज स्मार्टफोन के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही जियोनी M7 Plus को लॉन्च कर सकती है क्योंकि इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और लाइव इमेज लीक हुई हैं। Also Read - iPhone 13 जैसी डिजाइन वाला Gionee 13 Pro स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

जियोनी M7 Plus स्मार्टफोन की इमेज और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी जाने-माने लिक्स्टर Evan Blass ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। Evan ने M7 Plus की दो इमेज को शेयर किया है, जिसमें हम फोन के फ्रंट और बैक को देख सकते हैं।

Gionee M7 Plus flagship, launching “soon.” At 6.43″, largest full-screen to date? Stainless steel + leather back (i.e. wireless charging?) pic.twitter.com/6W5oABjRE2 — Evan Blass (@evleaks) November 1, 2017

Evan के अनुसार, जियोनी M7 Plus में 6.43-इंच का फुल स्क्रीन डिसप्ले दिया जा सकता है, जो कि कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा डिसप्ले हो सकता है। इसके अलावा फोन के बैक में स्टेनलेस और का कोमबीनेशन दिया जा सकता है। अभी के लिए यह स्पष्ट नहीं है कि क्या M7 Plus वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा या नहीं।

अगर बात करें जियोनी M6 Plus स्मार्टफोन की तो इसमें फ्रंट में होम बटन के साथ ही फ्रिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया था। वहीं, जियोनी M7 Plus में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह एक फुल स्क्रीन डिसप्ले के साथ पेश किया जा सकता है। साथ ही चीन में सिर्फ जियोनी मॉनीकर दिया गया है। M7 Plus में गोल्ड कलर accent दिया गया है। डुअल कैमरा, फ्लैश मॉडुअल और स्क्वायर शेप के फिंगरप्रिंट स्कैनर, इयरपीस या फ्रेम शामिल है।

वहीं, जियोनी M7 Plus स्मार्टफोन के दूसरे स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जबकि Blass का कहना है कि कंपनी इस फोन को जल्द ही पेश करेगी। वहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आने में समय में इस स्मार्टफोन के बारे में और भी जानकारी सामने आएगी।