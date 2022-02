26 नवम्बर को अपने लॉन्च से पहले ही लाइव तस्वीरों में सामने आया Gionee S11 स्मार्टफोन, कुछ ऐसा है हो सकता है इसका डिजाईन

Gionee S11 स्मार्टफोन ऐसा नया स्मार्टफोन है जिसके बारे में लीक्स आने जब से शुरू हुए हैं, तब से आते ही जा रहे हैं। हालाँकि इसके लॉन्च से पहले ही स्मार्टफोन के बारे में काफी कुछ सामने आ चुका है। और कई ऐसे लीक्स भी सामने आये हैं जो इस स्मार्टफोन के डिजाईन के बारे में काफी कुछ बयां करते हैं। और अब इस स्मार्टफोन के लॉन्च के कुछ समय पहले ही स्मार्टफोन को कुछ लाइव तस्वीरों में देखा गया है। Also Read - iPhone 13 जैसी डिजाइन वाला Gionee 13 Pro स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

यह लीक तसवीरें सबसे पहले Gizchina पर देखी गई हैं, और इन तस्वीरों में स्मार्टफोन को तीन अलग अलग रंगों के ऑप्शन में देखा गया है। यह कलर पिंक, ब्लू, और ग्रीन हैं। इसके अलावा ऐसा भी सामने आ रहा है कि स्मार्टफोन में एक बेजल लेस डिसप्ले होने वाली है। इसके अलावा अभी हाल ही में सामने आया है कि समर फोन में एक 6.01-इंच की एक AMOLED डिसप्ले होने वाली है। जिसकी पिक्सेल रेजोल्यूशन 1080×2160 पिक्सेल होने वाली है। इसके अलावा अगर इन लीक हुई लाइव तस्वीरों की चर्चा करें स्मार्टफोन में में एक डुअल कैमरा सेटअप नजर आ रहा है। जो कि फोंस के दोनों फ्रंट और बैक पर मौजूद है। यानी स्मार्टफोन में 4 कैमरा होने के प्रबल आसार हैं। इसे भी देखें: आइडिया सेल्युलर को दूसरी तिमाही में 1,106 करोड़ का घाटा Also Read - Gionee Max Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, कम दाम में बड़ा डिस्प्ले और 6000mAh की बैटरी

इसके अलावा अगर आप इसके बॉटम पर ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ आप इसका 3.5mm का ऑडियो जैक देख सकते हैं। और कैमरा के ठीक नीचे आप स्मार्टफोन में मौजुक फिंगरप्रिंट सेंसर ही भी देख सकते हैं। इसके अलावा Gionee की ब्रांडिंग को स्मार्टफोन के बॉटम में जगह दी गई है। इसे भी देखें: स्पेक्ट्रम आवंटन पर चर्चा रोकने का कोई सवाल नहीं: ट्राई

अगर स्पेक्स की चर्चा करें तो स्मार्टफोन यानी Gionee S11 स्मार्टफोन में ऐसा माना जा रहा है कि 2.5GHz का ओक्टा-कोर चिपसेट मौजूद होगा साथ ही इसमें एक 6GB की रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज भी होने वाली है। इसके अलावा ऐसा भी सामने आ रहा था कि स्मार्टफोन को 4GB रैम के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे भी देखें: सुजुकी मोटरसाइकिल का 10 लाख बाइक बेचने का लक्ष्य

अगर कैमरा की चर्चा करें तो स्मार्टफोन में एक 16-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है। यानी इसमें 16-मेगापिक्सल के दो सेंसर मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें एक 20-मेगापिक्सल के साथ 8-मेगापिक्सल का फ्रंट डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। हालाँकि अगर बेंचमार्क डाटा की चर्चा करें तो उसके अनुसार स्मार्टफोन में एक 16-मेगापिक्सल + 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होने वाला है। इसके अलावा अगर स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी ऑप्शन्स की चर्चा करें तो स्मार्टफोन में 4G के साथ VoLTE, ब्लूटूथ 4.2, वाईफाई, GPS/A-GPS और एक माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन में एक 3,600mAh क्षमता की बैटरी दी गई है इसके अलावा यह एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर काम करता है।

