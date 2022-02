आज भारत में लॉन्च किया जा सकता है Gionee M7 Power स्मार्टफोन, 5,000 mAh क्षमता की बैटरी से हो सकता है लैस

चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Gionee आज भारत में अपना नया स्मार्टफोन Gionee M7 Power लॉन्च कर सकती है। इस स्मार्टफोन में सबसे ख़ास फीचर के तौर पर एक 5,000 mAh क्षमता की बैटरी और 18:9 स्क्रीन रेश्यो वाली डिसप्ले हो सकते हैं। इन ख़ास फीचर्स के साथ आज इस स्मार्टफोन को पेश किया जा सकता है। Also Read - iPhone 13 जैसी डिजाइन वाला Gionee 13 Pro स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

अगर कंपनी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट की बात मानें तो कंपनी आज भारत में अपने इस स्मार्टफोन को पेश करने वाली है। ऐसा भी माना जा रहा है कि स्मार्टफोन में एक 6-इंच की फुलव्यू डिसप्ले होने की संभावना है, इसके अलावा इसमें एक 1.4GHz का एक ओक्टा-कोर स्नेपड्रैगन 435 प्रोसेसर होने की संभावना है, साथ ही स्मार्टफोन में एक 4GB रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज भी होगी। फोन में एक 13-मेगापिक्सल का f/2.0 अपर्चर वाला प्राइमरी और 8-मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी कैमरा होने वाला है। इसे भी देखें: Amazon India और Mi.com के माध्यम से आज फिर से सेल के लिए आयेंगे शाओमी Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite Also Read - Gionee Max Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, कम दाम में बड़ा डिस्प्ले और 6000mAh की बैटरी

इसके अलावा Gionee M7 Power स्मार्टफोन में एक हाइब्रिड डुअल सिम सेटअप भी होने वाला है, यानी आप एक समय में स्मार्टफोन में एक सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप महज दो सिम ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।

ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आयेगा, यानी अगर ऐसा होता है तो यह स्मार्टफोन Oppo F5, Vivo V7+ और LG G6 स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर देने वाला है। इसे भी देखें: भारत की पहली महिला वकील के 151वें जन्मदिन पर गूगल ने डूडल बनाकर दी श्रद्धांजलि

Gear up to experience the power with #MpowerWithGionee. pic.twitter.com/LHIPGHdXQF

— Gionee India (@GioneeIndia) November 8, 2017