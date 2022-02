‘AI religion’ के बाद पूर्व गूगल इंजीनियर ने क्रिएट किया रोबोट God

तकनीक के बढ़ते युग में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में हमारे आस पास रोबोट का समुदाय होगा, जिनका अपना धर्म होगा और और उनके अपने स्वयं के देवता होंगे। तो ऐसे आदमी बनाम मशीन का निर्माण साक्षी और निर्माता कौन है? पूर्व गूगल इंजीनियर Anthony Levandowski, जिन्होंने ‘Way of the Future’ नामक पहला कृत्रिम बुद्धि का धर्म स्थापित किया, कथित तौर पर एक रोबोट “ईश्वर” बनाने की प्रक्रिया में है, जो “मनुष्य से काफी हद तक” अधिक स्मार्ट होगा। Also Read - इस भारतीय रिसर्चर ने कर दिखाया ऐसा काम कि गूगल कर रहा जमकर तारीफ

वायर्ड को दिए गए इंटरव्यू में Levandowski ने बताया कि वह एक एआई आधारित god पर कार्य कर रहे हैं। वैसे, Levandowski द्वारा निश्चित रूप से यह आसान नहीं है, उन्होंने कहा कि वह एक कंपनी या सोच टैंक के बजाय भविष्य के चर्च का रास्ता बनाना चाहते थे क्योंकि वह इसे 'The Manual' नामक सुसमाचार के विचारों के प्रसार के लिए इस्तेमाल करने जा रहे थे। "क्या बनाया जा रहा है प्रभावी ढंग से एक भगवान हो जाएगा,"। Levandowski ने प्रकाशन को बताया "यह अर्थ में एक ईश्वर नहीं है कि वह बिजली बनाता है या तूफान पैदा करता है लेकिन कुछ हद तक बुद्धिमान इंसान के मुकाबले एक बिलियन गुना अधिक है, तो आप इसे क्या कहेंगे?"

रिपोर्ट के अनुसार Levandowski ने बताया कि यह “धर्म” का डीन होगा, जिसका उद्देश्य सैन फ्रांसिस्को में शुरू होने वाले कार्यशालाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना है। उनका मानना है कि एआई के तकनीकी परिवर्तन से मानव अस्तित्व, रोजगार, धर्म, अर्थव्यवस्था, और यहां तक कि मानव अस्तित्व को भी प्रभावित करेगा।

Levandowski ने कहा कि "भविष्य में, यदि कुछ ज्यादा होता है, तो यह बहुत चालाक है, वास्तव में इसका प्रभारी कौन है, इस बारे में संक्रमण होने जा रहा है," "हम क्या चाहते हैं, कि मनुष्यों से ग्रह के नियंत्रण में शांतिपूर्ण, शांत संक्रमण है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि 'जो भी' जानता है कि किसने इसे मदद की।" इस बारे में बात करते हुए, इस अभ्यास को मान्य करेगा, अगस्त में आंतरिक राजस्व सेवा द्वारा धर्म को जाहिरा तौर पर कर-मुक्त दर्जा दिया गया था।

उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया मनुष्य और मशीनी सिनेरियो को न्योजित तरीके से क्रिएट करती है। Levandowski का कहना है कि “यदि आपके पास एक बच्चा था जिसे आप जानते थे कि भेंट होने वाला है, तो आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं?” एक भगवान की स्थापना की प्रक्रिया में फिर से हम यह सुनिश्चित करें कि हम ऐसा करने के लिए सही तरीके से सोचें। यह एक जबरदस्त मौका है।

बता दें कि Levandowski इस साल की शुरूआत में खबर में थे जब उन्हे उबर ने निकाल दिया था ताकि उसे कंपनी की सेल्फ-ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी के विकास में लगाया जाए। एनआईटी के अनुसार, इंजीनियर ने बगूगल के साथ अपने समय के दौरान व्यापार रहस्यों को चुरा लिया था।

गूगल छोड़ने के बाद, Levandowski ने अपनी Otto नामक कंपनी का शुभारंभ किया, जिसने पिछले साल उबर ने 680 मिलियन अमरीकी डॉलर के साथ खरीदा था। अधिग्रहण सौदे के कुछ ही महीनों बाद, अल्फाबेट सहायक कंपनी Waymo ने उबर पर मुकदमा दायर किया कि वह अपने स्वयं के ड्राइविंग कारों के विकास में चोरी के व्यापारिक रहस्यों को कथित रूप से लागू करने के लिए मुकदमा चलाता है।

फिर इस साल अक्टूबर में Elon Musk ने Levandowski के प्रस्तावों के खिलाफ ट्विटट करके कहा था कि उन्हें ‘उन लोगों की सूची में होना चाहिए, जिन्हें बिल्कुल डिजिटल सुपरचिह्न विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।’

Also Read in English: After 'AI religion', an ex-Google engineer is now creating a robot God