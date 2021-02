Samsung, Huawei और Motorola के बाद Google भी जल्द ही Pixel डिवाइस का फोल्डेबल स्मार्टफोन (google pixel fold) लॉन्च कर सकता है। खबर है कि गूगल फोल्डेबल फोन पर काम कर रहा है और वह इस साल के अंत तक अपना फोल्डेबल Pixel फोन मार्केट में उतार सकता है। Also Read - Gmail करते हैं इस्तेमाल? Google आपसे कलेक्ट करता है ये जानकारियां

Google के फोल्डेबल Pixel स्मार्टफोन को लेकर इंफॉर्मेशन Apple डिवाइसेस से जुड़े लीक रिपोर्ट करने वाले Jon Prosser ने शेयर की हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि गूगल पिक्सल फोल्ड सच हो सकता है। इसके साथ ही एक और ट्वीट में उन्होंने बताया कि Pixel का फोल्डेबल स्मार्टफोन इस साल के अंत या फिर अगले साल के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि गूगल का यह फोल्डेबल स्मार्टफोन Pixel Fold या फिर किसी और नाम से पेश किया जाएगा।

the google pixel “fold” is a real thing Also Read - Android 12 release date: कब होगा लॉन्च? मिलेंगे जबरदस्त WiFi और Camera फीचर

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 25, 2021