Google Messages में नए फीचर्स को शामिल किया है और अब उसके बाद यूजर्स को व्हाट्सएप की तरह end-to-end encrypted को शामिल किया है, जिसमें अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। बीते महीने कंपनी ने बीटा वर्जन के कुछ यूजर्स के लिए एंड टू एंड इनक्रिप्शन की सुविधा शुरू की थी, जिसमें अधिकमतम 21 यूजर्स को शामिल किया जा सकता था और अब इसकी सीमा 100 यूजर्स तक बढ़ा दी गई है। इसकी जानकारी XDA-developers ने शेयर की है।

Google आने वाले कुछ सप्ताह के अंदर इसे स्टेबल वर्जन यूजर्स के लिए जारी कर दिया जाएगा। स्टेबल वर्जन में आने बाद यह सभी यूजर्स में डिफॉल्ट ऑन हो जाएगा। यूजर्स टॉप राइट पर मौजूद तीन डॉट पर क्लिक करें, उसके बाद ग्रुप चैट को सिलेक्ट करें और फिर ग्रुप डिटेल्स ऑप्शन में जाएं, जहां इनक्रिप्शन स्टेटस को देखा जा सकता है।

नीचे एक स्क्रीनशॉट्स को दिखाया है, जिसमें This conversation is end-to-end encrypted का ऑप्शन है और वहां स्टेटस के सामने ऑन लिखा मिलेगा। अगर कोई यूजर्स गूगल मैसज के बीटा वर्जन का हिस्सा हैं, तो वह इसे अभी चेक कर सकते हैं।

