गूगल Pixel 2 और Pixel 2 XL के साथ 2 साल की वारंटी

गूगल द्वारा पिछले दिनों लॉन्च हुए स्मार्टफोन Pixel 2 और Pixel 2 XL कल ही प्री आॅर्डर के लिए उपलब्ध हुए हैं, Pixel 2 की सेल 1 नवंबर से शुरू होगी। जबकि Pixel 2 XL 15 नवंबर से सेल के लिए आएगा। इन्हीं दिनों सामने आई कुछ रिपोर्ट में Pixel 2 और Pixel 2 XL में बर्न इन, क्लिक साउंड और स्पीकर की समस्याओं से जुड़ी खबरें भी सामने आईं। जिसके बाद कंपनी द्वारा इसकी जांच शुरू की गई है। Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले Realme 8 पर अच्छा ऑफर, 555 रुपये महीने में लाएं घर

जब इन रिपोर्टों की संख्या बढ़ी, तो गूगल ने यह कहकर कदम रखा कि वे इस मुद्दे की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। वहीं अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार Pixel 2 और Pixel 2 XL की वारंटी को दो साल तक बढ़ाने के लिए घोषणा की है। इसके साथ ही, गूगल के प्रोडक्ट मैनेजर वीपी Mario Queiroz ने गूगल पिक्सल सपोर्ट फोरम पर अपनी जांच के परिणामों को उजागर किया है। इसे भी देखें: कुछ ही देर में आउट ऑफ स्टॉक हुआ iPhone X, इन ऑफर्स के साथ 3 नवंबर को होगी सेल> Also Read - 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज वाले रियलमी के धांसू फोन पर शानदार ऑफर, सस्ते में घर लाने का मौका

फोरम में दिए गए नोट में लिखा है कि ‘हम बहुत आश्वस्त हैं कि Pixel 2 एक असाधारण स्मार्टफोन अनुभव देता है और उपयोगकर्ताओं को मन की शांति प्रदान करने के लिए हर Pixel 2 और Pixel 2 XL अब दुनिया भर में 2 वर्ष की वारंटी के साथ आएगा’। मूलतः गूगल के अनुसार, सभी रिपोर्टों के बावजूद, दोनों फोनों में वास्तव में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ ‘उपभोक्ताओं की संतुष्टि’ के लिए गूगल ने इनकी वारंटी बढ़ा दी है, और Pixel 2 XL की स्क्रीन के मुद्दे को पैच करने के लिए जल्द ही सॉफ्टवेयर अपडेट मुहैया कराया जाएगा। इसे भी देखें: LG ने ज्वाइन किया अमेजन प्राइम एक्सक्लूसिव फोन प्रोग्राम

गूगल द्वारा की गई जांच के बाद Mario Queiroz कहते हैं, ‘हमारी जांच ने अब तक हमें विश्वास दिलाया है कि हमारे डिसप्ले उतने महान हैं जितने हमने आशा व्यक्त की थी कि वे होंगे, हालांकि हम उन चिंताओं को दूर करने के लिए भी कदम उठा रहे हैं जिनके बारे में हमने सुना है।’

वे दो मुद्दों को संबोधित करते हैं, एक narrow color gamut के संबंध में है और दूसरा डिसप्ले में “ghost lines” के बारे में है। इसके लिए, गूगल ने जवाब दिया, ‘color saturation के विषय पर, हमने Pixel 2 XL को डिजाइन किया, जिसे इनोवेटिव नई pOLED तकनीक के कई पहलुओं का लाभ उठाने के लिए बनाया गया, जिसमें QHD + रेजल्यूशन 538 पिक्सल प्रति इंच और विस्तृत रंग विशाल था। हमारे डिजाइन इरादों में से एक को रंगों को अधिक प्राकृतिक और सटीक प्रस्तुति प्राप्त करना था। हम जानते हैं कि कुछ लोग अधिक color gamut को पसंद करते हैं, इसलिए दोनों Pixel 2 फोंस में पहले से ही एक अधिक उज्ज्वल रूप के लिए रंगों को बढ़ावा देने का विकल्प शामिल है और हालिया फीडबैक के आधार पर, हम अधिक संतृप्त रंगों के लिए एक नया मोड जोड़ रहे हैं, जो अगले कुछ हफ्तों में Pixel 2 फोन दोनों के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ” इसे भी देखें: Microsoft Lumia 535 दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला Windows फोन

गूगल Pixel 2 और Pixel 2 XL कल रात फ्लिपकार्ट के माध्यम से प्री आॅर्डर के लिए उपलब्ध हुए हैं। Pixel 2 दो वेरियंट में उपलब्ध है जिनमें 64जीबी वेरियंट की कीमत 61,000 रुपए और 128जीबी वेरियंट की कीमत 70,000 रुपए है। वहीं Pixel 2 XL के 64जीबी वेरियंट की कीमत 73,000 रुपए और 128जीबी वेरियंट की कीमत 82,000 रुपए है।

Also Read in English: Google Pixel 2, Pixel 2 XL warranty extended to 2 years